Energie besparen met Junior Energiecoach

NOORDENVELD – Junior Energiecoach gaat over energiebesparing in gezinnen. Het is een project voor en door het hele gezin, waarbij Junior Energiecoach gelooft in het kind als motor voor energiebesparing. Kinderen (8-12 jaar) en ouders spelen met Junior Energiecoach on- en offline een spel met leuke, leerzame opdrachten. Kennis en bewustwording over energie nemen toe. Het motto is: met energie kun je lachen!

Noordenveld doet mee

De gemeente Noordenveld omarmt het idee dat jong geleerd, oud gedaan is. Wethouder Kirsten Ipema: “Als volwassene neem je je voor bewust met energie om te gaan, maar kinderen pakken de uitdaging heel serieus op. Zij weten niet van ophouden als het erom gaat energie te besparen. Ze houden ons op de juiste koers. Wij stimuleren Junior Energiecoach daarom van harte.”

Gezinnen ontvangen na aanmelding een startpakket met daarin onder andere een spelposter. Met een inlogcode is vanaf 2 februari 2019 wekelijks een nieuw onderdeel online bereikbaar, met geheime opdrachten en speciale Junior Energiecoach filmpjes van Varkentje Rund.

Duurzaam enthousiasme

Ons energiegebruik moet duurzamer en duurzaam begint bij goed nadenken over je eigen energiegebruik. Met Junior Energiecoach leren gezinnen op een leuke manier spelenderwijs over hun eigen energiegebruik. Zo ervaren kinderen en ouders dat thuis energie besparen niet ingewikkeld of duur hoeft te zijn.

Landelijke primeur

Junior Energiecoach is een concept van Arjan Lucius. Gemeente Groningen, gemeente Noordenveld, Rijksuniversiteit Groningen en GasTerra steunen Junior Energiecoach. Daarom hebben gezinnen in de gemeenten Groningen en Noordenveld en medewerkers van Gas Terra de primeur: zij zijn de eersten die gratis mee mogen doen. (foto: Juniorergiecoach.nl)

Meer weten? Kijk op www.juniorenergiecoach.nl.