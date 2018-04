Enquête naar ondersteuningsbehoefte mantelzorgers

RODEN – Rijanke en Iris, twee studenten aan de Hanze Hogeschool in Groningen, doen onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers in Noordenveld. Met een speciale enquête proberen zij te ontdekken waar nog behoefte aan is, waar eventuele knelpunten zitten en wat juist de goede punten van de ondersteuning aan mantelzorgers zijn. Eens per week werken zij op het kantoor van Welzijn in Noordenveld aan het Inwonersplein, aan hun onderzoek. ‘We willen de echte behoeftes van mantelzorgers in kaart brengen.’

Rijanke en Iris volgen de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Vanuit die opleiding moeten zij een stage volgen. Welzijn in Noordenveld (WiN) klopte aan bij de Hanze Hogeschool, met de vraag of zij studenten konden leveren die onderzoek wilden doen naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers. De dames grepen deze opdracht aan als afstudeerproject en zijn al sinds februari bezig. ‘We lopen eens per week mee bij WiN’, vertelt Iris. ‘We verwachten ergens in juni onze stage af te ronden.’ Het belangrijkste voor de dames, is om er achter te komen of de verschillende activiteiten en methodes van WiN nog aansluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de mantelzorgers. ‘WiN organiseert bijvoorbeeld wel bijeenkomsten. Wij onderzoeken of er behoefte is naar meer van die bijeenkomsten, of dat ze het wellicht beter in een andere vorm kunnen doen’, legt Rijanke uit. Daarbij wordt ook gekeken naar andere maatschappelijke instanties. ‘We hebben rondgekeken bij vergelijkbare instanties in Hoogeveen, Leeuwarden en Groningen’, zegt Iris.

Om een goed beeld te krijgen bij de behoefte van de mantelzorgers, hebben de studiegenoten nu een enquête de deur uit gedaan. ‘Die enquête wordt vanuit WiN en de gemeente naar mantelzorgers in Noordenveld gestuurd’, zegt Iris. ‘Maar in totaal hebben we iets van zevenhonderd enquêtes verstuurd, terwijl er in werkelijkheid veel meer mantelzorgers zijn.’ Volgens Rijanke en Iris zou ongeveer één op de vijf mensen in Noordenveld mantelzorger zijn. ‘Er zijn mensen die dat van zichzelf niet weten. Die zijn wel degelijk mantelzorger, maar hebben niet dat idee’, legt Rijanke uit. Om ook die groep mantelzorgers te bereiken, staat de enquête nu online. Daarnaast is de enquête op te halen aan het Inwonersplein te Roden. ‘We willen zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken. Op basis daarvan kunnen wij conclusies trekken over de ondersteuningsbehoefte in Noordenveld.’

De enquête is via www.welzijninnoordenveld.nl/mantelzorg te beantwoorden. Rijanke en Iris willen de resultaten van deze vragenlijst het liefst voor 26 april binnen hebben. Om meer mensen te stimuleren de enquête in te vullen, is er zelfs een verloting aan verbonden. ‘In principe is het een anonieme vragenlijst, maar om kans te maken op één van de drie prijzen, vragen wij om enkele gegevens’, verklaart Iris. Wat dat is? ‘Dat is nog een verrassing. Maar het zullen zeker leuke prijzen zijn.’ De belangrijkste resultaten van het onderzoek, zullen later online verschijnen. Uiteraard volledig anoniem.