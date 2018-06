Enrico Wardenier is dé topscorer van de Krant

‘Grutte Pier’ wil volgend jaar voor het kampioenschap strijden

RODEN – Met 36 goals in 26 wedstrijden is Enrico Wardenier van voetbalvereniging Roden de absolute goaltjesdief in de regio van de Krant. Afgelopen week ontving hij door zijn sublieme doelpuntenaantal een cheque ter waarde van honderd euro, te besteden bij Intersport Superstore te Roden. Wardenier is blij met zijn seizoensaantal, maar ziet in dat v.v. Roden meer uit dit seizoen had kunnen halen.

‘Als je ziet dat we van Stadspark winnen en van ploegen als Asser Boys en Peize verliezen, dan had er zeker meer ingezeten’, beaamt hij. ‘Dat je op bezoek bij GOMOS verliest, dat kan een keer. Maar Asser Boys thuis was toch een ander verhaal. Hoe zoiets komt, is moeilijk te zeggen. Ik hoor om mij heen dat Roden dit altijd al heeft gehad. Dat het tegen de goede clubs vaak wint en het tegen de kleinere clubs vaak laat liggen. Ik weet het niet.’

Enrico – ‘Wardo’ of ‘Grutte Pier’ voor intimi – heeft zelf wél een superseizoen achter de rug. Met 36 goals houdt hij Hoogkerker Johan Honebeek voor zich. Honebeek legde er dit seizoen al 33 in het mandje en volgens coach Frans Brouwer is ‘Honegoal’ al benadert door verschillende clubs. Dat zou dan toch moeten betekenen dat Enrico de clubs ook voor het uitzoeken heeft? ‘Eerlijk? Er heeft nog niemand gebeld’, zegt de goaltjesdief daar zelf over. ‘Nee, Wim Bakering ook niet. En die hoeft ook niet te bellen’, lacht Wardenier. Enrico ziet zichzelf ook volgend jaar weer in het zwart-wit voetballen, al is er één club in het noorden des lands waar hij wel voor open zou staan. ‘Harkemase Boys. Als zij bellen, dan zou ik het overwegen. Aan de andere kant weet ik wat ik hier heb en hoef ik niet weg uit Roden.’

Dat zijn broertje Michel volgend jaar weer bij de eerste selectie van v.v. Roden aansluit, is voor Enrico een extra reden om te blijven. ‘Ik weet zeker dat hij een vaste waarde gaat worden in het eerste’, klinkt het vastberaden. ‘Die jongen is ontiegelijk sterk en steekt mentaal en fysiek gewoon goed in elkaar. Vorig jaar heeft hij een jaar in het derde van TLC gespeeld, zodat hij niet twee keer per week hoefde te trainen. Hij zit met een drukke baan bij de landmacht en heeft onlangs een kleine gekregen’, legt Enrico uit. ‘Maar de klasse is nog steeds aanwezig.’

Ambitieus is ‘Grutte Pier’ absoluut. Wat hem betreft speelt Roden volgend jaar voor het kampioenschap. ‘Ik weet niet wat vanuit de club de ambities zijn, maar meedoen om de titel zou mooi zijn.’ Wardenier zelf wacht maar één taak: doelpunten maken. En het liefst evenveel als afgelopen seizoen.