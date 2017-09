‘Entertainmentwinnaar’ viert rentree met klinkende 4-0 overwinning

Het is meteen prijs bij jubilaris VV Nieuw-Roden!

NIEUW-RODEN – Nieuw-Roden vierde de rentree in de derde klasse met een klinkende overwinning op het overigens erg povere Warga. Maar met een 4-0 kun je thuiskomen en zeker in het beruchte Rodermarktweekend. De ploeg van Patrick van Nimwegen toonde gretigheid, voetbalde prima en liet de Friese ploeg volstrekt kansloos.

Het was vooraf al feest, want de ‘70-jarige’ deed ook mee aan de Rodermarktparade, waar spelers meedeinden op een eigen praalwagen. De feestvierders verslapten een dag later geen moment, daar waar de clubleiding wel een zwaar hoofd in had. Want de eerste wedstrijd van vorig jaar, tegen Zwaagwesteinde, waren de sporen van de Ronermaak wel zichtbaar. Wat dat betreft staat er een volwassener ploeg, inclusief de teruggekeerde Marcel Kuiper. Kuiper kreeg de aanvoerdersband om en liet zich op wat momenten na positief gelden (strooiend met listige pasjes, balvast, schotkracht en oog voor medespelers). Al gold dat voor de hele ploeg. Na een traag begin, waarbij Nieuw-Roden wel domineerde en dicteerde, was het Ivar den Hollander die op aangeven van Kuiper de bal van de rechterkant bijzonder fraai in de linkerhoek deponeerde: 1-0. Den Hollander, even daarvoor nog uitgefoeterd door de overigens weinige toeschouwers, die zijn gram even haalde. Trainer Wim de Ron (oud-keeperstrainer Cambuur) gaf een speler meteen een uitbrander: “anders kun je de kleedkamer opzoeken”. Warga, een vlekje op de wereldkaart van 1611 inwoners, gelegen tussen de oorden Wirdum en Warden, kon vorig seizoen nog net degradatie naar de vierde klasse voorkomen. Nieuw-Roden begon te draaien. Een geweldige actie van Dennis Matulessy, de ‘TGV van de Zevenhuisterweg’, die Sander Drent bereikte, betekende net geen 2-0. Drent nam de bal in een keer, maar de bal suisde langs de paal. Na 26 minuten op het zonovergoten sportpark aan de Zevenhuisterweg zowaar een kans voor de bezoekers. Een eerste uitbraak leverde een schietkans op voor Anton Hobert, die de hoek kon uitzoeken, dat ook deed, de bal rolde naast. Nij Roon liet de teugels ietwat vieren, maar trok deze weer aan. Een veelbelovende actie van Jurriaan Kampen (ook al een puike wedstrijd), waarna hij zich vrij kapte en in de hoek mikte. De paal voorkwam 2-0. Op slag van rust een geweldige pass van achteruit van Bobby Coster op Kuiper, die uit de draai schoot. De bal was zo hard dat de doelman er alle moeite mee had. De 1-0 was een veel te magere score en in voetbal altijd een benauwde stand. Maar Nieuw-Roden stelde na de pauze meteen orde op zaken. Kuiper bediende Drent bij de tweede paal. Drent – keihard werkend, ook parade in de benen- behield het overzicht en gaf breed op de inkomende Kampen: 2-0. Naast prima positiespel en aanvalslust, hield ook de verdediging de zaak potdicht. Na ruim zestig minuten kon het scorebord gezet worden op 3. Wederom stond Kuiper aan de voorbereiding. De bal smoorde in de zestien, maar Rens Komdeur zette alsnog zijn voet er tegenaan. De gastheren verslapten niet. Even later werd Kuiper neergelegd – voorbereidend werk Matulessy- binnen de lijnen: penalty. Lachende gezichten op de bank bij Nieuw- Roden dat achterover kon leunen met een 4-0 voorsprong. Bij deze kansloze stand bracht de in prachtige tricots met V spelende Warga liefst drie wissels. Het leverde wat meer dreiging op en zowaar een kans, maar de schietpoging van Ruben Kok bracht de foutloos keepende Femko de Vries niet in verlegenheid. In de laatste minuten amuseerde de elf van Van Nimwegen het publiek weer. Een schitterende aanval, opgezet door invaller Frank Boksebeld, die Matu weer eens wegstuurde. De motor langs de lijn gaf de pass precies op maat en in de loop van Jeroen Gooijert, die echter de controle verloor. In de slotfase nam Kuiper wat te veel hooi op de vork. Zo mislukte een lobpoging, waar hij in de beker wel succes mee had, al had de sterke speler ook pech met een inzet tegen de lat. De laatste minuten swingde het weer bij de thuisclub. Nieuw-Roden maakte een zeer verdienstelijke rentree in de derde klasse en kan rustig verder gaan met feestvieren. De moeilijkheidsgraad is nu om met beide benen op de grond te blijven want dit Warga was nimmer een graadmeter.

Sportpark Zevenhuisterweg: Nieuw-Roden-Warga 4-0; Scoreverloop: 15. Ivar den Hollander 1-0, 47. Jurriaan Kampen 2-0, 63. Rens Komdeur 3-0, 68. Marcel Kuiper 4-0; Scheidsrechter: Alberts (Zeenhuizen); Toeschouwers: 80

Opstelling Nieuw-Roden: Femko de Vries, Dennis Matulessy, Bobby Coster (59. Jeroen Gooijert), Martijn Steenbergen, Martijn Drent, Rens Komdeur, Ivar den Hollander, Ronald Bouwes (51. Frank Boksebeld), Marcel Kuiper, Jurriaan Kampen, Sander Drent

Ster van het Veld: Dennis Matulessy. Is in tegenstelling tot zijn broer Nieuw-Roden wel trouw gebleven. Droeg tijdens de Rodermarktparade de clubvlag. Ondanks deze conditieslag (lopend in de parade vergt wat) liep de motor als een trein. De nooit zeurende Matulessy kwam veelvuldig mee op via de flank en leverde constant een goede voorzet af. Ondanks zijn slungelige postuur heeft hij ook nog een knappe passeerbeweging in huis.

Tweede bal: De muziekkeuze bij Nieuw-Roden valt niet bij iedereen in de smaak. “Als ze nu weer gaan inbreken, laten ze dan de muziek ook meenemen”, beet een oudere supporter. Een jonge supporter vond het ook niks. “Het gaat veel te zacht”, zegt hij over het technogedreun. Op de praalwagen de avond tevoren was de muziekkeuze totaal anders: ‘het grootste feest is Ronermaak’. Het leverde zowaar een prijs op: de entertainment-prijs…