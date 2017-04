Er zit groei in ‘Veenhuizen Boeit’

VEENHUIZEN – Het gaat goed met het Tourist Info Punt in het dorp Veenhuizen. Gezeteld in een Rijksmonument uit 1891 aan de Oude Gracht staan van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur vrijwilligers klaar om toeristen en andere belangstellenden van informatie te voorzien over het bijzondere dorp. Herman Beerda is voorzitter van Veenhuizen Boeit en Mirian Willems-Kints is coördinator van de vrijwilligers.

‘Het gaat druk worden komend seizoen.’ laat Mirian Willems-Kints weten. ‘We hebben nu negen vrijwilligers in dit Tourist Info Punt die per toerbeurt aan de slag gaan. Het zou goed zijn als er nog een paar bijkomen. Naast onze vaste openingstijden gaan we tijdens de optredens van het Pauperparadijs ook open tot aan het tijdstip van aanvang. Op zich kan een ieder zich als vrijwilliger opgeven. Indien je een band hebt met het dorp is dat een voordeel, maar beslist noodzakelijk is dat niet. Als vrijwilliger kom je in een soort van opleidingstraject. Je krijgt dan informatie van ons over de te doende zaken. Je krijgt te maken met verkoop, kassawerkzaamheden, ijsverkoop en natuurlijks de hoofdtaak, toeristen voorzien van informatie over het dorp. Het is een erg boeiende en leuke klus om te doen. Je ontmoet veel mensen en het is leuk om anderen te interesseren voor de geschiedenis van Veenhuizen.’

Als voorzitter is Herman Beerda trots op het netwerk dat Veenhuizen Boeit met zich meebrengt. ‘Ondernemers kunnen deelnemer worden en krijgen zo in het Tourist Info Punt een extra streepje voor. En dit infopunt loopt als een trein. Het is het drukste infopunt van Noordenveld, we trekken jaarlijks ongeveer 17.500 bezoekers. Andere leden van het bestuur zijn Leo van Doorn, Paul van Urk Dam, Peter Sluiter en Bert Pathuis. In Veenhuizen gebeurt heel veel en wij houden daar graag een goed overzicht van bij. Op dit moment zijn we bezig met een project ‘Bewegwijzering en Logistiek’. Natuurlijk, iedereen weet de weg naar het Gevangenismuseum, maar in Veenhuizen is er veel meer. Het Maallustcomplex, Tuinen van Weldadigheid, Coco Maria, de Begraafplaatsen, het Werkcomplex, Bitter en Zoet en noem maar op. Wij willen graag dat toeristen ook verder kijken in het dorp. Daar heeft iedereen voordeel van. Met het verbeteren van de bewegwijzering willen we de mensen goede routes geven, zodat ze niet door het dorp dwalen.’

Het Tourist Info Punt en daarmee dus ook Veenhuizen Boeit bestaat in 2017 precies 10 jaar. Mirian Willems-Kints is altijd betrokken geweest bij het wel en wee van het toerisme in het dorp. ‘Het is leuk om te doen en wat te kunnen laten zien van je dorp aan belangstellenden. Onze mengelmoes van vrijwilligers draagt daar een steentje aan bij. De een weet weer iets meer van Justitie, de ander meer van de omgeving en weer een ander over de geschiedenis.’ Herman Beerda: ‘Daarnaast hopen we in 2018 op een erkenning van Unesco, zodat ook dat nog eens voor een extra toeloop kan zorgen. Dat zou mooi zijn.’

Wie belangstelling heeft om zich in te zetten als vrijwilliger kan bellen met 0592-385040 tijdens de openingsuren of mailen naar info@veenhuizenboeit.nl. Even kijken op de website van Veenhuizen Boeit kan natuurlijk ook.