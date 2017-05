Erik Ebbinge genomineerd voor publieksprijs mooiste kattenfoto

PEIZE – Erik Ebbinge uit Peize is genomineerd voor de publieksprijs fotowedstrijd ‘Katten Kenniscentrum Nederland’. Om de hoofdprijs in de wacht te slepen, heeft Erik LIKES nodig. De foto met de meeste likes wint namelijk de publieksprijs! Er zijn tien foto’s geselecteerd en het is aan jullie om de beste foto te kiezen. Help jij Erik een handje? Stemmen kan tot maandag 15 mei 2017 om 19:00. Alle winnaars worden maandag 15 mei om 20:00 bekend gemaakt. De fotowedstrijd was op het Animal Event in Hilvarenbeek.