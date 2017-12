Erin Franken droomt van een dierenpension

Liefde voor huisdieren, liefde voor de baasjes

LEEK – Erin Franken is een echte dierenliefhebber. Ze is ermee opgegroeid. De leerlinge van Terra Groningen droomde al van de opleiding dierenverzorging. Haar ultieme droom is een dierenpension. Voorlopig staat de opleiding centraal. Op school wordt uiteraard veel geleerd over dieren en verzorging, maar kinderen moeten ook de boer op, voor het goede doel.

“Stichting DOET is een stichting binnen de school Terra Groningen”, legt Erin uit. “Deze stichting, onder leiding van de examenstudenten niveau 4, werkt met het concept ‘regioleren’. Dit houdt in dat leerlingen leren door middel van projecten uitvoeren. De niveau 4- leerlingen van het examenjaar hebben de leiding en zij sturen de niveau 3- leerlingen van het examenjaar aan. Er komen dan opdrachtgevers met hun project bij de stichting en hieruit mag de stichting dan uit kiezen wie welk project wil doen. Op deze manier leren we kennis maken met ons werkveld van de toekomst. Ik heb gekozen voor het project de Gouden Poot, omdat ik wel achter hun hele concept sta. En omdat het voor het goed doel is maakte mij dit extra gemotiveerd”. De Gouden Poot is een voedselbank voor dieren. Jawel. “Wat ik me er in het begin bij voorstelde? Ja, dat is een goede vraag. We zijn van te voren ingelicht. Ik was daarom niet verrast. Samen met onze opdrachtgever hebben we overlegd wat de Gouden Poot nou precies van ons verwacht. Ze kwamen met het idee om geld in te zamelen en meer naamsbekendheid te krijgen. Hier hebben wij onze “evenementen” op aangepast. Als eerste evenement wilden we een boekenmarkt organiseren. Maar dat bleek groter dan verwacht. Toen zijn we naar de bestaande markt gegaan in Zuidbroek, in de Eurohallen. Hier vroegen we een kraampje en stonden we met de ingezamelde boeken en met een loterij met leuke prijzen. Het heeft weinig opgebracht, dat was jammer, maar we zijn toch tevreden met wat we wel opgehaald hebben. We zijn nu bezig met het volgende evenement. Dit wordt een kledinginzamelactie hier op school. Op 19 januari moet het gebeuren en de middag wordt leuk aangekleed. Zo willen we ervoor zorgen dat je met je huisdier kunt komen en dat deze een gezondheidscheck krijgt door de paraveterinair(dierenarts assistent) leerlingen op school. Ook gaan we samenwerken met een andere project, namelijk ‘evenementen de Wijert’. Zij organiseren een evenement op 22 december en dan gaan ze speeltjes maken voor huisdieren. Ze komen dan terug bij ons op school om ervaringen te delen en de gemaakte speeltjes te laten zien. Ik zit nu zelf in het examenjaar niveau 4 van de opleiding dierenverzorging. Binnen de stichting heb ik de functie voorzitter gekregen. Hierbij leid ik de vergaderingen en ontvang ik mensen die voor de stichting naar school komen. Deze functie bevalt mij erg goed en ik heb er plezier in.”

Kleine dierentuin

Erin woont nog gewoon thuis in Leek. De dierenliefde gaat ver bij haar. “Thuis is het bij ons ook echt wel een kleine dierentuin. Op dit moment telt het huishouden 3 katten, 2 honden en ik ben zelf trotse eigenaar van mijn 2 konijnen. Twee van onzen katten zijn broertjes van elkaar; het zijn twee mooie forse katers. Vorig jaar ben ik gaan stage lopen bij dierenopvang de Wissel in Leeuwarden. Mijn moeder had me al gewaarschuwd dat er niet meer dieren bij mochten komen. En toen kwam op een dag een kitten binnen en ik was opslag verliefd. Een makkelijk begin had ze niet, maar ze heeft zich erdoorheen geslagen en toen mocht ze toch mee naar huis. Dus werd de dierentuin weer uitgebreid. Honden wilden we altijd wel en zo’n 7 jaar terug kwam dan ook onze eerste hond. Een border collie kruising met een Golden Retriever. Wat een lastpakje was dat. Maar we zijn flink met haar aan de slag gegaan en we zagen vooruitgang. We vonden het tijd om er nog een hond bij te nemen. Dit keer een raszuivere bordercollie. Dag en nacht verschil met de hond die we al hebben. Ze leerde snel en werd al snel in de familie opgenomen. En…vervolgens deden nog twee konijnen hun intrede. Op een Kerstdag gingen we voer halen in de dierenwinkel. En daar zaten ze dan. Twee pluizige bolletjes wol met lieve witte neusjes. Ik was op slag verliefd en ik heb ze gekocht. Ze zijn nu bijna twee jaar oud en ik geniet elke dag van ze. Ik ben echt opgegroeid met dieren om me heen en het was al snel duidelijk dat hier ook mijn passie lag. Hoe dieren in het wild leven en hoe ze zich aanpassen, dat boeit me. Mijn lievelingsdier is een hond. Het ras en karakter staat me aan. In groep 8 (Nijenoert, red.) wist ik al zeker dat ik later “iets” met dieren wilde gaan doen. En nu…. Zoveel jaar later doe ik dan eindelijk de opleiding waar ik van droomde. Mijn echte toekomstdroom is om een succesvol dierenpension te worden en dat mijn naam bekend wordt binnen de hele dierensector. Dromen mag, zeggen ze altijd. Ik ben vastberaden dat mijn dromen ook werkelijkheid worden. “