Erwin Nyhoff (Pinkpop, The Voice) treedt op in Roden

RODEN – De organisatie van Roden Proeft (zaterdag 1 juli) heeft de programmering uiteraard al lang rond. Toch houden ze, Ids Dijkstra, Bertjan Stadman, Bart de Vries, Rik van der Es en Lammert Kalfsbeek, de spanning er in. Schoorvoetend geven ze alvast één van de optredende artiesten prijs. Het gaat om Erwin Nyhoff, de zanger in wie een heel bijzonder verhaal schuilt en die bekendheid geniet in alle uithoeken van Nederland.

Van Pinkpop-artiest tot afwassen en weer terug als finalist bij The Voice of Holland. Geen enkele Nederlandse artiest heeft zo’n grillige loopbaan achter de rug als Nyhoff. Hij verovert begin jaren negentig de Nederlandse poppodia met het nummer ‘You still think’; een Nederpop-klassieker en een enorme radiohit. Nyhoff is dan boegbeeld van The Prodigal Sons en met de band toert het langs alle belangrijke poppodia, inclusief PinkPop en Lowlands. Nyhoff speelt in het voorprogramma van Pearl Jam en Alanis Morisette en wordt tot twee keer toe uitgenodigd op het Amerikaanse South by Southwest festival in Texas. The Prodigal Sons geven honderden optredens in Nederland. Maar dan ineens zijn ze uitgespeeld, de rek is er uit. Nyhoff gaat solo verder, met slechts een gitaar en een nieuwe plaat. Nyhoff krijgt echter te maken met een platenmaatschappij die de stekker er uit trekt en raakt in de vergetelheid. Om het hoofd boven water te houden, neemt hij allerhande baantjes aan. Hij is krantenbezorger, afwasser en vrachtwagenbouwer. Nyhoff krabbelt langzaam op en neemt wat de muziek betreft nu alles in eigen hand. Langzaam maar zeker kan hij weer leven van de muziek en Nyhoff besluit zich te kandideren voor The Voice of Holland. Zijn cover van The River van Bruce Springsteen zorgt ervoor dat de gehele jury binnen enkele seconden dolgraag met hem wil werken. Nyhoff gaat voor Angela Groothuizen en samen halen ze de finale. Hij wint niet, maar een nieuwe generatie muziekliefhebbers heeft hem in de armen gesloten. Dit succes brengt hem opnieuw langs alle plekken in Nederland. Hij treedt veelal solo op. Ondertussen doet hij met band ook weer de grotere podia aan. ‘Hij was eens te gast in de Winsinghhof. Nyhoff is fantastisch. Hij zal werk van Springsteen brengen. Wat misschien veel mensen niet weten is dat veel van Springsteen’s nummers protestsongs zijn. Past dus prima binnen ons thema ‘democratie’. Echt, Nyhoff is een geweldige zanger. Dat moet je horen’, zegt Ids Dijkstra.