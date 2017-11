Even tijd voor jezelf met de heerlijke behandelingen van Beauty & Zo en The Cure

NIEUW RODEN – Inmiddels ontdekt door heel wat vrouwen die af en toe graag een momentje tijd inruimen voor zichzelf: schoonheidssalon Beauty & Zo en nagelstudio The Cure in hartje Nieuw Roden. Nieuw Roden beschikt vanaf april over perfect trio voor uiterlijke verzorging op rij: een ervaren haarstylist (die overigens al een aantal jaren aan de Dorpsstraat zit), iemand die alle kennis in huis heeft voor een verzorgd uiterlijk én een dame die weet hoe belangrijk goed verzorgde handen zijn. Een ding is zeker: een middag Dorpsstraat Nieuw Roden en je voelt je als herboren.

We weten het allemaal: als je goed in je vel zit kun je de hele wereld aan toch? Dat weten de dames van Beauty & Zo, nagelstudio The Cure en haarsalon Mia Vita maar al te goed. Samen halen zij het allerbeste in je naar boven. Beauty & Zo bezorgt je wenkbrauwen (mooie wenkbrauwen zijn als een lijst om een schilderij) die perfect passen bij jouw gezicht. Goed van vorm én van kleur. En de kleur blijft lang zitten: Greetje Palmer van Beauty & Zo kleurt namelijk (desgewenst) met pure henna. En behalve voor perfecte wenkbrauwen ben je bij Greetje aan hét adres voor totale ontspanning: de heerlijke gezichts- en lichaamsmassages en gezichtsbehandelingen met de fijne natuurlijke producten van Comfort Zone bezorgen je een stralende huid.

En om het helemaal af te maken kun je lekker aanschuiven aan tafel bij Wende van nagelstudio The cure, heel handig, in hetzelfde pand. Niets fijners dan mooi verzorgde handen toch? Je kunt er terecht voor een heerlijk ontspannende Spa-manicure en prachtig gelakte nagels met gellak, lak die 14 dagen blijft zitten. En heb je last van beschadigde, gespleten of slappe nagels? Dan is een bezoekje aan The Cure helemaal de moeite waard. Wende behandelt je nagels met een speciale IBX-behandeling dat de nagels van binnenuit herstelt en verstevigt. Al na een paar behandelingen zie je verbetering van je natuurlijke nagels.

Ook een aanrader: de combinatiebehandelingen van Beauty & Zo, The Cure en Mia Vita. Wat dacht je van een Vriendinnenarrangement? Je samen met je vriendinnen een avondje of middag laten verwennen met fijne behandelingen en een nieuwe coupe! Zeg nou zelf; klinkt heerlijk toch? Informeer naar de vele mogelijkheden: Beauty & Zo: 06 – 52013834 of The Cure: 06 – 11278702. Beauty & Zo en The Cure zijn iedere dinsdag, donderdag en vrijdag geopend. Op de laatste vrijdag van de maand van 13:00 tot 20:00. Dorpsstraat 6a Nieuw Roden.