Even voorstellen: de jury!

Een spiksplinternieuwe jury voor de verkiezing van Het Leukste bedrijf van de Krant deze editie! De afgelopen twee jaren werden de finalisten kritisch beoordeeld door Nico Borgman, Tanja Haseloop en Alida Zwerver, nu is het de beurt aan de vrouwen van de burgemeester van Roden en Leek en de eega’s van de wethouders Henk Kosters en Alex Wekema om het Leukste Bedrijf van de Krant te kiezen. Een lastige klus, zeker. Want hoe vergelijk je een buurtsuper met iemand die een drumschool heeft? Of een kapper met een boekhouder? Ingewikkeld. Een ding is zeker: er wordt op heel veel zaken gelet tijdens het jurybezoek dat op woensdag 7 maart plaatsvindt. We stellen de dames even aan u voor!

Tineke Veenstra

“Ik ben Tineke Veenstra, getrouwd met Henk Kosters en woon met veel plezier in Peize. We hebben 3 kinderen en 2 kleinkinderen. De afgelopen 15 jaar was ik ambulant begeleider en ben nu bezig om als ZZP er ambulant ondersteuner te worden. Als ik een winkel bezoek, verwacht ik klantvriendelijkheid en aandacht voor de klant. Het ergst vind ik als twee medewerkers, waarvan er één met jou bezig is, een gesprek voeren over hun privé. Ook netheid, gezelligheid, overzicht en structuur zie ik graag terugkomen.”

Peterina Zeeman

“Ik ben Peterina Zeeman, partner van Alex Wekema die wethouder in de gemeente Noordenveld is. Bij het bezoeken van een winkel vind ik het uiteraard belangrijk dat men klantvriendelijk en eerlijk is. Bijvoorbeeld in een kledingwinkel dat als iets niet staat dat het ook eerlijk gezegd wordt.”

Evelien Smid

“Hallo! Mijn naam is Evelien Smid. Sinds september 2016 wonen mijn man en ik in het mooie dorpje Roderwolde. Daarvoor hebben wij allebei vanaf onze geboorte in Hoogeveen gewoond. Een hele verandering dus! Wij zijn verhuisd, omdat mijn man in november 2015 burgemeester van de gemeente Noordenveld is geworden. Wij hebben het hier enorm naar onze zin. In Hoogeveen werkte ik als leerkracht in het basisonderwijs. Deze baan heb ik opgezegd en ben nu vrijwilliger op de school in Roderwolde. Verder maak ik wandelingen met onze twee honden door de prachtige omgeving en probeer ik mijn steentje bij te dragen aan verschillende activiteiten in het dorp. Aan mij is gevraagd om in de jury van de leukste bedrijf-verkiezing plaats te nemen. Het lijkt mij ontzettend leuk om dit te doen. Om een goed beeld te kunnen vormen, zullen wij als juryleden de genomineerde bedrijven gaan bezoeken. Ik ben heel benieuwd wat wij daar te zien zullen krijgen. Voor mij persoonlijk vind ik het belangrijk dat een bedrijf passie en toewijding uitstraalt. Dat je als klant serieus genomen wordt, dat er meegedacht wordt in haalbare oplossingen/adviezen en dat er een goede en eerlijke voorlichting gegeven wordt.”

Harma Hoekstra

“Mijn naam is Harma Hoekstra Topper, geboren in 1959 en getogen op een boerderij in Nieuw Buinen. Ik woon nu in Zevenhuizen, een prachtig landelijk gebied waar ik elke dag van geniet. Sinds 2012 tot met 2017 runde ik een bed en breakfast maar sinds vorig jaar ben ik overgestapt op Airbnb. Hierbij is geen ontbijt meer inbegrepen. De bezetting heeft uitgewezen dat dit een verstandige beslissing is geweest. Bij een bezoek aan de winkel vind ik het personeel bepalend! Vriendelijkheid is een eerste vereiste. Natuurlijk moet een winkel ook dat verkopen wat ze aanbieden. Ik ben erg nieuwsgierig naar de genomineerde bedrijven en heb veel zin in het beoordelen samen met de anderen.”

Bij het verschijnen van deze krant zijn de stembussen gesloten. Alle stembiljetten zijn inmiddels opgehaald. Nu buigt de jury zich over de vijf finalisten. Volgende week weten we wie er uitgeroepen is tot Leukste Bedrijf van de Krant. Nog even spannend dus!