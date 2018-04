Expertmeeting voor vrijwilligersorganisaties

RODEN – Donderdag 12 april organiseert het Steunpunt een expertmeeting voor besturen van vrijwilligersorganisaties. Het doel van deze expertmeeting is om met elkaar te delen tegen welke problemen we aanlopen en met elkaar te verkennen welke oplossingen er zijn. De volgende zaken komen aan bod:

Is de manier waarop we onze organisaties besturen nog toekomstbestendig?

Kunnen bepaalde zaken slimmer georganiseerd worden?

Hoe maken we het bestuurswerk aantrekkelijk voor nieuwe mensen?

Of je nu in het bestuur van de voetbalclub zit, de toneelvereniging of de postduivenvereniging , iedereen heeft dezelfde taak:het zo goed mogelijk besturen van de organisatie.Locatie: bij WiN, Inwonersplein, Schoolstraat 50 in Roden. Aanvang 19.30 uur

Aanmelden bij WiN tel. 050-3176500 of via steunpuntvrijwilligers@welzijninnoordenveld.nl