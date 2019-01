Expositie Florale kunst geopend

RODEN – Als eerste expositie in het lustrumjaar 2019 heeft Kunstencentrum K38 iets vernieuwends. De expositie ‘Florale kunst’ biedt een podium voor niet-alledaags ‘bloemwerk’.

Negen bloembinders hebben hun krachten gebundeld en presenteren vanaf 5 t/m 27 januari in K38 zeer uiteenlopende florale kunstwerken met als uitgangspunt natuurlijke plantaardige materialen. Deelnemers aan de expositie zijn Sjouke Bouius, Anita Hoekstra, Debbie Kölling, Jantine Koppert, Berend Krottje, Hilde Trip, Reina Visser, Johan Wolfard en Janny Zandberg.

In de looptijd van de expositie zijn er op de zondagmiddag lezingen over diverse aspecten van Florale kunst, natuurkunst en achtergronden van de vertrekpunten en mogelijkheden in het werken met plantaardige materialen. De lezingen zijn op 6 januari (‘Natuurkunst’ door Gert Riemersma), 13 januari (‘Werken met plantaardige materialen’ door Sjouke Bouius), 20 januari (‘Floraal werk uit de wintertuin’ door Berend Krottje), alle drie aanvang 14.00 uur.

Op donderdag 17 januari is er om 13.00 uur een workshop voor volwassenen o.l.v. Reina Visser met het thema ‘Wrijven en buigen’. Op woensdag 16 januari om 14.30 uur is er voor jeugd van 8 t/m 12 jaar een workshop met het thema ‘Werken met wilg’ o.l.v. Jantine Koppert.

Opgave lezingen en workshops: florale.kunst@kunstencentrumk38.nl .

Voor meer informatie: www.kunstencentrumk38.nl .

Tevens vindt er een verloting plaats, waarbij publiek kans maakt op het winnen van één van de objecten. Er zullen drie objecten verloot worden. Loten zijn verkrijgbaar via K38.

Openingstijden: woensdag tot en met zondag, 13.00 – 17.00 uur.