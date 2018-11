Expositie over Peter van der Velde in K38

Figuratieve en abstracte kunst op basis van gedichten

RODEN – Aanstaande vrijdag wordt de expositie ‘Peter van der Velde in woord en beeld’ geopend. De expositie laat kunst van twintig professionele kunstenaars zien. Dit culturele eerbetoon aan Peter van der Velde, moet de inwoners van Noordenveld op een andere manier betrekken bij het werk van de bekende dichter. Fokko Rijkens, één van de exposanten en aanjagers van deze tentoonstelling, vertelt over de aanstaande expositie.

In de gemeente Noordenveld wordt dit jaar op allerlei plaatsen aandacht besteed aan de honderdste geboortedag van de bekende Drentse dichter Peter van der Velde. Hij is als auteur bekend van korte verhalen, gedichten, cabaretteksten en liedjes. Tevens was hij medeoprichter van de muziek- en cabaretgroep De Bekketrekker.

De aanstaande tentoonstelling zal een belangrijk moment in het Peter van der Velde-jaar zijn. Kunstenaars en dichters tonen dan hun werk geïnspireerd op gedichten van Peter van der Velde. Fokko Rijkens zetelt in de kunstcommissie van de Peter van der Velde-werkgroep en is één van de initiators van de expositie in Kunstencentrum K38. ‘Ik zag dat er een gat in de agenda van K38 zat. De organisatie van deze tentoonstelling ligt in handen van Stichting KC CONZEP’, zegt Fokko. ‘Het leuke aan deze expositie, is dat de leeftijd van de kunstenaars heel divers is. Zowel jong en oud doet mee. De kunstenaars mochten een gedicht van Peter van der Velde kiezen, die zij als inspiratie voor een kunstwerk konden gebruiken. Een leuke manier om kennis te maken met het werk van Van der Velde.’

Dat al het werk van Van der Velde in het Drents geschreven is, leverde bij sommige kunstenaars nog wat problemen op. ‘Sommige kunstenaars moesten een aantal woorden opzoeken’, lacht Fokko. ‘Maar over het algemeen lukte het iedereen prima.’ Ook Fokko zelf heeft zich voor zijn kunstwerk verdiept in het werk van Van der Velde. ‘Het mooie aan zijn gedichten vind ik dat hij aan kleine, alledaagse dingen, een draai kan geven. Zij gedichten hebben vaak meerdere lagen. Dat is erg leuk om te zien.’

Fokko heeft het gedicht ‘Mien opa’ als inspiratie genomen. ‘Voor het portret zocht ik iemand met oude, verweerde handen. Uiteindelijk vond ik iemand die altijd buiten had gewerkt en waarvan je dat terug kon zien in zijn handen.’

Naast kunstwerken – van figuratief tot abstract – worden er acht lezingen georganiseerd. Op 25 november komen acht bekende schrijvers en dichters naar K38, alwaar zij lezingen over het werk van Van der Velde zullen houden. ‘Dit wordt georganiseerd door het Drentse Literaire Tijdschrift ROET’, zegt Fokko. De lezingen zullen allen in het Drents worden gehouden en ook tijdens de expositie is er van alles in het Drents. Daarnaast kunnen de bezoekers veel leren over Peter van der Velde. ‘Zowel de bibliotheek als boekhandel Daan Nijman verschaffen boeken voor de expositie. Er zal dus veel informatie over de dichter te vinden zijn.’

Tegen het eind van de expositie, die tot en met 2 december loopt, zal er een kindertentoonstelling worden georganiseerd. Fotograaf Alfred Oosterman zal hier een coördinerende rol in vervullen.

De expositie wordt op vrijdag 9 november om 16:15 uur geopend in Kunstencentrum K38. De opening wordt verricht door burgemeester Klaas Smid. De tentoonstelling loopt tot 2 december en is van woensdag tot en met zondag te bezoeken. Tussen 13:00 en 17:00 uur kan eenieder terecht in K38. Entree kost twee euro, jeugd tot achttien jaar heeft gratis entree.