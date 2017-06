Extra water en bouillon voor ouderen Zorgcentrum de Hullen

RODEN – Tropische temperaturen. Voor de een dé reden voor een strand- of terrasbezoekje voor de ander is het afzien. Vooral bij kwetsbare groepen brengt hitte extra risico’s met zich mee. Aanhoudend warm weer vormt vooral een gezondheidsrisico voor ouderen en mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Bij de Esmarke in Zorgcentrum de Hullen weten ze dat als geen ander. Daar doen ze alles een paar tandjes langzamer. Bovendien wordt er extra veel gedronken. Water en bouillon, laat activiteitenbegeleider Karin weten. “De activiteiten gaan gewoon door. We gaan straks handwerken en schilderen, maar we zien er op toe dat ouderen extra drinken met dit weer. En we houden de gordijnen op de kamers dicht zodat het daar koel blijft.” Bewoner Dirk is niet zo van het extra drinken, zegt hij tegen deKrant. “Moet ik veel te vaak van naar het toilet. Ik zoek wel een koel plekje hier.” Hoe dan ook, in de Hullen zijn ze extra waakzaam met deze temperaturen.