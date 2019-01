Familie Bruinsma verzeild in hilarische toestanden

ZEVENHUIZEN – Vast prik in het begin van het nieuwe jaar: toneelvoorstellingen van lokale toneelverenigingen. Stukken waar maandenlang voor geoefend is worden op de planken gepresenteerd aan het publiek. Zo ook door de spelers van Rederijkerskamer Heidebloem, de club met een historie van maar liefst 143 jaar. En die nieuwe voorstellingen beloven hilarische taferelen, volgens Dineke Kuiper die al sinds 1986 bij haar geliefde toneelclub speelt.

Eerst maar eens over het stuk. ‘De Straatprijs’ heet het. Een verhaal over de ietwat asociale familie Bruinsma. De zoon van de Bruinsma’s zou de straatprijs van de Postcodeloterij gewonnen hebben, luiden de geruchten. Bij buurman Paul was onmiddellijk de interesse gewekt. Hij probeert de aandacht van zijn buurjongen te krijgen door wat te flirten. Paul valt op mannen namelijk. Wanneer moeder Bruinsma haar arm breekt beginnen e toestanden pas. Buurman Paul neemt het volledige huishouden van de Bruinsma’s over. U raadt het; daar komt gedoe van. Veel meer wil Dineke niet loslaten, want het is de bedoeling dat er nog wat te raden overblijft, vindt ze.

Dineke voorspelt uitverkochte zalen tijdens de drie voorstellingen. De laatste twee zijn al uitverkocht, alleen voor de eerste voorstelling op 1 februari zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Al jaren droomde Dineke ervan om bij de Heidebloem te mogen spelen. Toen ze nog in Leek woonde al. “Je moest per se in Zevenhuizen wonen om lid te worden van de Rederijkerskamer. Toen we verhuisden dacht ik ‘wat zou het mooi zijn dat…’. Maar jezelf aanmelden kan niet bij de Heidebloem. Je moet officieel gevraagd worden. Elite-achtige toestanden dus, in Zevenhuizen. “dat is ooit zo beslist. Het staat in de regelementen van onze toneelvereniging. Het is een ongelofelijk gezellige club. De mix van mensen maakt het zo mooi. Hier tref je alle lagen van de bevolking. Zelf speel ik meestal de rollen van de nieuwsgierige, bemoeizuchtige, zeurderige, onhebbelijke types. Wat heerlijk is om je in uit te leven. Twee van mijn leukste rollen waren wel ‘tante Emma’ waar ik als jonge meid een dubbelrol mocht spelen als oude tante en ‘groeten van de Veluwe’ voor één keer het lijdend en sullig typje. Ik draai nu 16 jaar mee in het bestuur van ‘Heidebloem’ en doe gedeeltelijk administratief werk, archief bijhouden en verzorg/beheer de kleding die ons wordt geschonken.”

De vereniging

Honderd drieënveertig jaar kun je met recht een rijke historie noemen. Omdat volgens meester Cornelis Reijntjes de mensen hier – in Zevenhuizen en omstreken – nogal ‘ruig in de mond’ waren, richtte hij in 1876 een rederijkerskamer op met als doel de Nederlandse taal te bevorderen. Reijntjes, die zelf midden in de maatschappij stond, had behalve puttend uit eigen ervaringen misschien ook al het schoolmeestersrapport van één van zijn Zevenhuistervoorgangers gelezen. Schoolmeester G.H. Buist gaf in 1828 op de vraag ‘Hoe is hunne platte taal?’ reeds een antwoord waaruit men op zou kunnen maken dat daar wel wat op aan te merken viel. Het grappige is dat de vereniging tegenwoordig juist het dialect ‘het Westerkwartiers’ in ere wil houden en dus vaak voorstellingen in streektaal opvoert.

De toneelvereniging heeft momenteel 18 actieve leden. De Straatprijs wordt gepeeld door 8 spelers, waarvan 4 vrouwen en 4 mannen. “Jaarlijks geven wij drie avonden in februari een uitvoering in Zevenhuizen. Hoe we het stuk kiezen? Ik bestel 14 boekjes en verdeel ze over drie leden. Iedereen levert het leukste stuk in en het laatste woord is aan de regisseur Brugt Vorentholt. Hij geeft de doorslag. Nu gaan we De Straatprijs spelen. Echt een heerlijk stuk vol komische verwikkelingen.” (Foto: voorstelling 2015)

Kaarten voor 1 februari zijn te verkrijgen via de website: heidebloem7huizen.jouwweb.nl. De voorstellingen op 2 en 8 februari zijn reeds uitverkocht.

Wat: Voorstellingen Rederijkerskamer De Heidebloem

Wanneer: Vrijdag 1, zaterdag 2 en zaterdag 8 februari

Info: heidebloem7huizen.jouwweb.nl