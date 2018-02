Fashioncheques voor kinderen die opgroeien in armoede

LEEK – De gemeente Leek stelt in 2018 fashioncheques beschikbaar aan kinderen van 0 tot en met 17 jaar van ouders met weinig inkomen. Een fashioncheque is een modecadeaukaart. De cheque is in te wisselen voor kleding bij meer dan 10.000 winkels en webshops in Nederland, ook bij ondernemers in Leek. Met deze fashioncheque wil de gemeente Leek kinderen in gezinnen met een laag inkomen extra ondersteunen. Hebt u te weinig geld voor kleding voor uw kinderen? Gebruik dan de fashioncheque. U ontvangt voor ieder kind een Fashioncheque ter waarde van 75 euro

Fashioncheque ophalen

Kinderen t/m 17 jaar van ouders die een uitkering ontvangen van ISD, hebben een brief ontvangen van de gemeente Leek. Zij kunnen de fashioncheque persoonlijk ophalen bij het KCC in het gemeentehuis van Leek. Hebt u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en kinderen beneden 18 jaar? En hebt u geen brief over de fashioncheque ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Leek, info@leek.nl of telefonisch 0594- 55 15 15. Ook kunt u een aanvraagformulier invullen, te vinden op https://www.leek.nl/minimaloket bij het onderwerp Participatiefonds.

Meer geld beschikbaar voor kinderen in armoede

Binnen de gemeente Leek zijn er al veel zaken geregeld voor kinderen die in armoede opgroeien. Meedoen is belangrijk voor de eigenwaarde en zelfvertrouwen van het kind. De fashioncheque is een aanvulling op deze regelingen, evenals de mogelijkheid om de kosten van een mobiele telefoon te vergoeden tot een maximumbedrag van € 150,00. Deze regeling geldt voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar. De regeling voor de mobiele telefoon loopt via het Participatiefonds van de gemeente Leek. Een aanvraagformulier vindt u op https://www.leek.nl/minimaloket.