RODEN – ‘Verboden Vruchten’ is het thema van de Boekenweek, die afgelopen zaterdag van start ging en tot en met 2 april duurt. Dit thema staat dus ook centraal bij Daan Nijman in Roden, die zaterdag de Boekenweek als altijd op feestelijke wijze opende tijdens de Boekenborrel. Het werd bijzonder gezellig zaterdagmiddag. Er was een quiz, er was muziek en er waren hapjes en drankjes (‘verboden vruchten op sap’). Mooie traditie ondertussen die Boekenborrel en ook nu was de opkomst weer prima.