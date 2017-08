Feestvierdaagse Norg: ‘Een feest dat je niet wilt missen’

NORG – Deze week gaat het los. De Norger Feestvierdaagse kent van donderdag 3 tot zondag 6 een klinkend programma. Sport, spel en livemuziek zijn in grote lijnen de contouren van de feestweek. De Norger Feest4Daagse gaat zijn 19de editie beleven. ‘Een feest dat je niet wilt missen,’ maken Diny en Marianne Dorenbos (foto) duidelijk. Beiden zijn in het bestuur belast met de pr.

‘We doen het voor de Norgers en de recreanten in het dorp. Norgers passen hun agenda er op aan en gasten uit het hele land boeken speciaal in deze week een hotelkamer. We promoten het dorp Norg en dat is goed voor de onderlinge sfeer en de bekendheid van het dorp. Het is altijd een erg gezellige drukte,’ laat Diny Dorenbos weten. Vast punt in het programma is de Vierkamp. Dit wordt weliswaar door anderen georganiseerd, maar is een welkom programma onderdeel geworden van de Feest4Daagse. Ditmaal doen daar 14 teams aan mee. ‘De activiteiten zijn gevarieerder dan ooit,’ zegt Marianne Dorenbos. ‘De organisatie hiervan heeft zich ook dit jaar weer ingespannen om jong en oud te bedienen. Er zijn kinderactiviteiten, een loopfietsrace, klootschieten, vissen, biljarten en natuurlijk beachvolleybal. Altijd weer een topper in de Vierkamp. En er is meer. Een Murphy’s quiz, een fietstocht en op zondag de grote braderie in het centrum van het dorp. Zeker bij mooi weer komt daar veel publiek op af.’

Maar wat zou de Feest4Daagse zijn zonder live muziek. De kerkbrink en de brink op het Oosteind staan daarbij centraal. ‘En echt, we hebben een mooi muzikaal programma neergezet. Op donderdag komt partyband TOF, op vrijdag The EURO’s, op zaterdag Pappi di Grazzi en op zondag komt coverband Switch en zal George Baker een gastoptreden verzorgen.’ Ook in het bestuur van de organisatie zit Willem Sikkens. ‘We zijn dit in 1998 begonnen bij de molen en volgend jaar hebben we de 20ste editie te pakken. Het is iedere keer weer een heel feest, de sfeer is altijd prima en wat ook niet onbelangrijk is. Het is gewoon in de buitenlucht en gratis toegankelijk. Daar zijn we ook best trots op.’ Wie het laatste nieuws te pakken wil hebben kan even kijken op de facebook pagina van de organisatie.