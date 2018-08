Feestvierdaagse Norg levert Jesse 1334 mobieltjes

NORG – Geert Louters heeft namens de organisatie van de Feestvierdaagse Norg maar liefst 1334 oude mobiels overhandigd aan Jesse Mulder uit het Overijsselse Oldebroek. Jesse verzamelt al jaren oude mobiels, die hij voor 1,5 euro inlevert bij een recyclingbedrijf. De opbrengst hiervan gaat naar Stichting Opkikker. Toen Jesse zeven was, werd bij hem lymfeklierkanker ontdekt. Sindsdien is hij mobiels gaan verzamelen, waardoor hij nu al over de dertigduizend zit.

Jesse was dan ook erg blij met de tassen vol oude mobiels die vanuit Norg zijn kant op kwamen. Op de foto poseren Jesse en Geert samen achter een berg oude mobiele telefoons. De organisatie van de Feestvierdaagse is blij dat ze met deze actie, de vierkamp hebben kunnen combineren met een goed doel.