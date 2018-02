Fel huurdersdebat in Dorpshuis Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – De lijsttrekkers van de acht partijen in de gemeente Noordenveld waren afgelopen week aanwezig bij het huurdersdebat georganiseerd door AH WOON en MEVM. Dit debat werd in de grote zaal van Dorpshuis Nieuw-Roden (Dörpshuus NijRoon in de volksmond) afgewerkt. Een kleine 45 toehoorders luisterden geïnteresseerd en kritisch naar de verschillende partijen.

Aanwezig waren ze allemaal, maar niet alle lijsttrekkers deden mee aan het debat. Henk Koekkoek van Lijst Groen Noordenveld zat – evenals Gerbrant Fennema van D66 – in het publiek. Harry Waals, die afdelingshoofd ruimte is voor de gemeente Grootegast, voerde namens LGN daarom het woord. Marjolein Bos deed dit namens D66.

De gespreksleiders waren Marianne Hilbolling (consulent Woonbond) en Maarten Groen (senior adviseur bij Woonbond Kennis- en Adviescentrum). Zij gingen er bij vlagen fel in en probeerden de politici uit hun tent te lokken, iets wat slechts mondjesmaat lukte.

Naast de politici en de gespreksleiders, waren ook vertegenwoordigers van wooncoöperaties Actium en Woonborg aanwezig.

Tijdens het debat, onder de naam ‘Wonen zal mij een zorg zijn’, stond het Drents Huurdersmanifest centraal. Hieruit waren enkele stellingen opgesteld, die zowel de lijsttrekkers als het publiek voorgeschoteld kregen.