Feniks: geen toneel, wél levende standbeelden

RODEN – Het ging al van twee naar één keer, nu is het helemaal gebeurd met toneeluitvoeringen door Feniks. Zaterdag vond in de Dobbe de laatste uitvoering plaats. Dat Feniks stopt heeft vooral te maken met de gezondheid van Paul Hoogerheide. Feniks blijft wel bestaan en zal zich dan met name richten op ‘levende standbeelden’. Hoogerheide is ook op dat gebied een graag geziene gast in het land en die inspanningen kosten minder energie dan toneel. De laatste in de Dobbe viel in goede aarde. De laatste der Mohikanen werden getrakteerd op een klaterend applaus.