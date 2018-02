Festival Jong Talent groot succes

RODEN – In Theater de Winsinghhof vond afgelopen zaterdag de zevende editie plaats van Festival Jong Talent. Het jaarlijkse festival is een open podium waarbij jong talent vijf minuten de tijd heeft om een act op te voeren. Het was een succesvolle editie met talentvolle muzikanten, zangers en dansers die zichtbaar genoten van hun optreden voor een volle theaterzaal.

In de regio Roden is er veel muzikaal talent aanwezig. “Het niveau van de deelnemers was dit jaar erg hoog”, vertellen organisatoren Marjolein van der Meer en Zinzy Vermesi van Theater de Winsinghhof. Het muziekaanbod was heel divers. Van een zangeres van acht jaar die een Nederlandstalig nummer zingt van Dré Hazes tot een band met zangeres die een rocknummer ten gehore bracht. De jonge drummer Nick van Tricht (9 jaar) pakte met een prachtige drumsolo op het nummer ‘Shut up and dance with me’ van popband Walk the Moon de hele zaal in.

Het programma werd humoristisch gepresenteerd door Truus Klep – een personage van actrice Wilke Jansen – vanuit haar luie stoel in haar eigen podiumhuiskamer, compleet met schemerlamp en tafeltje met hapjes en drankjes. Ze ontving de deelnemers in haar podiumhuiskamer en stelde hen met een grap en grol op hun gemak. Dit leverde hilarische situaties op en maakte ze het publiek, dat met name bestond uit trotse ouders, opa’s en oma’s en vrienden, regelmatig aan het lachen. Na afloop van het optreden kregen de deelnemers positieve feedback van haar mee.

“Festival Jong Talent is beslist geen competitie, er zijn geen prijzen te winnen. Het gaat vooral om het plezier en om de kans meer podiumervaring op te doen”, zegt van der Meer. Het bevorderen van jong talent is dan ook een belangrijk speerpunt voor Theater de Winsinghhof.

In 2019 wordt er weer een Festival Jong Talent georganiseerd. De datum wordt bekend gemaakt tijdens de Presentatieavond van het nieuwe theaterseizoen 2018/2019 op woensdag 18 april 20.00 uur. Aanmelden hiervoor is verplicht en kan via kassa@theaterdewinsinghhof.nl.