Fiene Hummel wint voorleeswedstrijd Leek

LEEK – Fiene Hummel, leerling van obs Het Veenpluis, heeft afgelopen week de regionale ronde van de voorleeswedstrijd in Bibliotheek Leek gewonnen. Zij las voor uit Dummie de Mummie van schrijfster Tosca Menten.

De jury, bestaande uit wethouder Janny Hummel van Marum, Marga Noeken van Humanitas en Giny Everts van de bibliotheken Westerkwartier, waren lovend over Fiene. Desondanks hadden ze een zware taak aan het uitkiezen van één winnaar, omdat er stuk voor stuk goede kandidaten voorlazen in de bieb van Leek.

De tweede plek werd ingenomen door Elina Bouter van sws De Klimboom uit Boerakker.