Fiets4Daagse Norg ‘Van molen tot brood’

NORG – ‘Saai worden deze dagen niet,’ laat medeorganisator Gerard Meijering van de Fiets4Daagse Drenthe weten. Hij is samen met enkele andere vrijwilligers al jaren bezig om het Norgse via de Fiets4Daagse te promoten.

‘Start en Finish zijn wederom in Norg en dit jaar hebben we gekozen voor het thema ‘Van molen tot brood’. Elke fietsdag bezoeken we een of meerdere molens en zijn er langs de route verschillende activiteiten die iets te maken hebben met dit thema. Hartsikke leuke,’ laat hij enthousiast weten.

De Fiets4 Daagse is van dinsdag 25 juli tot en met vrijdag 28 juli. De routes zijn zeer divers van opzet. Elke dag kan er gestart worden tussen 8.30 en 10.30 uur. Om 17.00 uur is iedereen weer terug in het dorp. Er is een overdekte bewaakte fietsenstalling met oplaadpunten voor de elektrische fiets. Centrale plek is De Brinkhof, alwaar men zich dagelijks kan inschrijven. Er is een Toerfietsroute van 40 en 60 kilometer, Een RollOnRoute voor deelnemers met een beperking van 25 kilometer en een speciale 4Kidsroute van 30 kilometer.

Op dinsdag staat de 8 van Norg centraal. ´Een Noordenveldroute die alle hoeken van de omgeving van Norg laat zien. Lieversediep, Mensingebos en omliggende brinkdorpen als Zuidvelde en Westervelde. Mooi is dat we hier tussen de middag weer terugkomen en dan bij de molen Noordenveld kunnen eten. We hebben dat het ´Beleg van Norg´ genoemd. Brood van de plaatselijke bakker belegd met streekproducten. Voor de deelnemers aan de Fiets4Daagse geheel gratis verzorgd,´ zegt Gerard Meijering.

Woensdag 26 juli staat de Oudemolen / Zuidlaardermeerroute op het programma. Molen de Zwaluw in Oudemolen en De Wachter in Zuidlaren worden hier bezocht. Donderdag Komt Westerkwartier in beeld. Eerst naar Roderwolde naar molen Woltzicht, daarna via de Onlanden naar allerlei Groningse dorpjes als Niekerk, Oostwold en Niebert. De molens in Niebert en Enumatil zijn ook open voor bezichtiging. Ten slotte is er op de vrijdag een rondje Paterswoldsemeer. In Peize wordt dan De Peizermeul bezocht, in Haren De Helper molen en kan ook molen De Korenschoof worden bezocht in Noordlaren.

De fietsroutes voor de kinderen omvatten ongeveer 30 kilometer, waarbij het kenmerk is dat er veel tussenstops zijn waar activiteiten worden georganiseerd. Deze hebben natuurlijk te maken met het thema ´Van molen tot brood´. Kinderboerderijen en allerlei diverse speelplaatsen zijn in de route opgenomen. Daarnaast organiseren vrijwilligers om de zoveel kilometer een activiteit. ´Dit is altijd een hele leuke route voor kinderen met hun ouders. Ook hier bezoeken we elke dag een molen.´

Wat Norg een bijzonder dorp maakt tijdens de Drentse Fiets4Daagse is de RollOn fietsroute voor mensen met een beperking. Voor deelnemers die gebruik maken van vervoersmiddelen als een scootmobiel, aangedreven rolstoel, driewieler en dergelijke. Er gaat een service bus mee op deze route en onderweg zijn er aangepaste toiletten. Wat Norg ook bijzonder maakt is dat er op dinsdag de Norgermarkt is en er in het dorp volop paarden zijn, dan namelijk is ook het Tuigpaardenconcours aan de gang. Naar het oordeel van Gerard Meijering kan een beetje fietsvierdaagse fan dit jaar Norg niet voorbij gaan. Kijk ook op de website van de Fiets4Daagse voor exacte tijden en opgave mogelijkheden.