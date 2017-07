Finales knikkerkampioenschap vol spanning

NOORENVELD – Voor het eerst werden afgelopen week knikkerkampioenschappen georganiseerd voor kinderen van de basisscholen uit de gemeente Noordenveld. Zes scholen deden mee en onderling was er sportieve, spannende en enthousiaste strijd om de eerste plaatsen.

Beweegdorp Norg en de sportcoaches van Welzijn in Noordenveld en SportDrenthe tekenden voor de organisatie. De finales vonden plaats op het schoolplein van basisschool De Hekakker in Norg. Het was zonnig, er waren ouders, opa´s en oma´s en veel kinderen die de finalisten aanmoedigden. Knikkeren is een activiteit die zonder enige extra kosten in de buitenruimte kan worden gespeeld. Door wie maar wil en vrij spelen is daardoor extra aantrekkelijk. Afgelopen maanden waren er op de scholen voorrondes en zo bleven de beste knikkeraars per groep een per school over. De scholen die meededen kwamen uit Roden, Peize en Norg. Volgend jaar hoopt de organisatie alle scholen in de gemeente warm te maken voor deelname aan de knikkerkampioenschappen. De winnaars van 2017 waren voor groep 3 Thomas Spaan De Parel Roden, groep 4 Liz Huwae De Eskampen Peize, groep 5 Robert Wekema Het Spectrum Peize, groep 6 Ronald Dima De Parel Roden, groep 7 Inge Ebels Het Spectrum Peize en groep 8 Remon Boelens De Hekakker Norg.