Finalewedstrijd EVLS in Roden

RODEN -Komend weekend staat wederom in het teken van de motorsport in Roden. Na een enerverende wedstrijd om de wereldtitel voor Landenteams, wordt er komend weekend gestreden om de laatste felbegeerde punten in de European Veteran Longtrack Series (EVLS). Zaterdag 7 oktober wordt de finalewedstrijd verreden van deze EVLS klasse op het Speed Centre Roden.

De EVLS bestaat uit coureurs die in het verleden furore hebben gemaakt op de Europese gras- en langbanen. Deze groep van bijna 40 coureurs rijden uiteraard op special-machines en zijn onderverdeeld in een 2-klepper en 4-klepper klasse. Grote namen als Bob Dolman, Henk Snijder en Bart Uil zullen aanwezig zijn. Titel kandidaat en thuisrijder Martin Cazemier zal er alles aan doen om de titel op zijn thuisbaan te willen veroveren. De laatste ronde van de European Veteran Longtrack Series a.s. zaterdag kent een fantastische ontknoping in beide klassen. De Nederlanders zal er alles aan gelegen zijn om, tijdens hun laatste wedstrijd in Nederland dit jaar, zo hoog mogelijk te eindigen en de EVLS-klasse zo goed mogelijk te promoten in Roden. Een vol deelnemersveld in beide EVLS-klassen belooft een mooie racedag a.s. zaterdag.

Naast de EVLS finale ronde zullen er ook een aantal klassen op uitnodiging rijden. Zo zullen de Specials Nationalen, Zijspannen en Specials 125CC garant staan voor vele fraaie heats. De organisatie is in handen van Motorsport Vereniging Noordenveld. De trainingen starten om 10:00 uur en de start eerste heat zal om 13:00 zijn. De weg naar het Speed Centre Roden zal vanuit de wijde omgeving met borden worden aangegeven. Op zondag 8 oktober vindt er een wedstrijd plaats voor Classic motoren. Kom dus 7 en 8 oktober as. naar het Speed Centre Roden. Voor de entreeprijs hoeft u het zeker niet te laten!