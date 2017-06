Finalisten Miss Noord zijn bekend

RODEN – De selectiedag voor de Miss Noord Nederland-verkiezing was, afgelopen zaterdag , een groot succes. Prachtige meiden, uit de provincies Drenthe, Groningen en Friesland, hebben zich, in twee afzonderlijke rondes, gepresteerd aan onze vijf koppige jury. Uiteindelijk zijn er veertien finalisten voor de finale van de Miss Noord Nederland verkiezing, geselecteerd. Zij werden, na de bekendmaking gelijk ontvangen in de studio van Alfred Oosterman Fotografie . Hier werden alle officiële foto’s geschoten voor de finale van Miss Noord. Deze zal worden gehouden op vrijdagavond 22 september op het Jaarbeursterrein in Roden.