Financiële toestand Landgoed Mensinge nog beroerder dan gedacht

NOORDENVELD – De financiële situatie van Landgoed Mensinge is nog zorgwekkender dan verwacht. Dat zei wethouder Alex Wekema gisteravond in de raadsvergadering. De gemeente heeft in plaats van de toegezegde 50.000 euro het dubbele overgemaakt aan de stichting. Anders zou onder andere personeel en leveranciers niet eens betaald kunnen worden. Het teleurstellende nieuws kwam naar boven via Nina Hiddema, die als interim-manager voor Stichting Landgoed Mensinge optreedt. Na de zomer komt Hiddema met een rapport over de exacte stand van zaken.