Flying Red U14 wint in een “split” second

ZUIDLAREN – Flying Red U14 versloeg zaterdag 22 september Epeios U14 in de eerste uitwedstrijd van dit seizoen. Hoewel beide teams aan elkaar gewaagd waren, liep Flying Red al in het eerste kwart uit naar een voorsprong van 6 punten (8-14) die in het tweede kwart door goed samenspel werd uitgebouwd naar 10 punten – resulterend in een ruststand van 14-24. Het spel werd gekenmerkt door goede passing in de aanval en een scherpe defense, met enkele mooie turnovers, waardoor de voorsprong in het begin van het derde kwart aanvankelijk uitliep tot 12 punten. Daarna kwam Epeios echter sterk terug en moest Flying Red hard werken om een eindstand van 22-32 te bereiken. De druk van de tegenstander nam in het vierde kwart nog verder toe. Met nog 49 seconden op de klok, maakte Epeios zelfs 34-33. In de laatste bloedstollende seconden van de wedstrijd stal center Tina Split de bal en passte naar broer Luuk die op de valreep de eindstand wist te bepalen op 34-35. Wederom een verdiende winstpartij voor U14, dat heeft laten zien onder druk het hoofd koel te houden en goed te blijven samenspelen in een wedstrijd waarin elk teamlid wist te scoren.

Flying Red heren hebben het gemakkelijker

In de uitwedstrijd tegen Batowe uit Bemmel namen de heren vanaf het begin de leiding, maar konden niet in het eerste kwart echt afstand nemen van hun tegenstander. Tegen het einde van het tweede kwart zetten de mannen uit Roden aan en gingen ze de rust in met een comfortabele voorsprong van 15 punten. Dit verschil hield stand in het derde kwart en halverwege het vierde kwart lukte het de rood hemden om de Bemmelnaren te breken door een sterke verdediging gecombineerd met slimme aanvallen werd de eindstand bereikt 54-75. Samen met nog drie teams zijn de Rodenaren nog ongeslagen in de landelijke 2e divisie.