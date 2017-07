Foto-expositie ‘Van Leege Naar Hooge’ geopend in K38

RODEN – Op vrijdagavond 21 juli werd de expositie ‘Van Leege Naar Hooge’ geopend in het Kunstencentrum K38 aan de Kanaalstraat te Roden. Er komt wat kijken bij het organiseren van een groepstentoonstelling. Het begint met het op één lijn krijgen van een dertiental agenda’s en twee middagen om een expositie in te richten. Gelukkig is er een warm onthaal van een stevige club vrijwilligers en een technische man.

De opening komt dichterbij. Hangt al het werk zoals het bedoeld is?, zijn er bloemen voor de spreker?, kan iemand nog even stofzuigen?, en staan de vlaggen op het gazon? Kunst beroert mensen op verschillende manieren. Met het openen van de tentoonstelling is er niets meer te merken van alle hectiek. Er wordt geanimeerd gepraat met een glas in de hand. Fotografen vertellen over hun werk. Vrienden, (on)bekenden, het maakt niet uit. In de prachtige ruimte van het Kunstencentrum K38 hangt een mooie tentoonstelling van 12 afgestudeerde noordelijke Foto-Academie studenten en hun eindexamen docent. Een feestelijke afsluiting van een roerige periode waarin de Foto-Academie 4 van de 5 landelijke vestigingen heeft moeten sluiten.

De groepstentoonstelling ‘Van Leege Naar Hooge’ is te zien tot en met 13 augustus in het Kunstencentrum K38. Expositie van 22 juli t/m 13 augustus 2017. Openingstijden: woensdag t/m zondag 13:00 – 17:00 uur Toegang: Ɛ2,00 (tot 16 jaar gratis) Kunstencentrum K38, Kanaalstraat 38 Roden.