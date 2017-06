Fotografeer jouw zomer in het Westerkwartier en win een prijs

WESTERKWARTIER – In 2019 gaan de vier gemeenten in het Westerkwartier samen. Vóór die tijd willen we met de fotowedstrijd “Zomervertier in het Westerkwartier” jeugd het Westerkwartier laten ontdekken. Waar bruist het en waar wordt plezier gemaakt? Iedereen tussen de 10 en 14 jaar mag meedoen, ook als je niet in het Westerkwartier woont. Wel moet de foto gemaakt zijn in de gemeente Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn of in het Middag-Humsterland gebied.

Opdracht

Maak met een telefoon of een fotocamera een mooie foto van wat jij deze zomer in het Westerkwartier doet. Of je nu gaat fietsen door de natuur, een hut in je achtertuin bouwt, gaat picknicken of nog iets veel leukers doet, zet het op de foto. Je mag maximaal drie foto’s opsturen. Dat kan door de foto(‘s) te mailen naar communicatie@westerkwartier.nl of te delen op Instagram met de hashtag #VertierWesterkwartier.

Laat weten hoe je heet, hoe oud je bent, waar de foto gemaakt is en wat je op de foto aan het doen bent. Doe dit wel vóór 1 september, want tot die datum kun je meedoen met de wedstrijd.

Prijzen

In september worden alle foto’s beoordeeld door een jury, onder leiding van burgemeester Henk Kosmeijer van de gemeente Marum. De tien mooiste foto’s worden afgedrukt op canvas en gaan op een reizende tentoonstelling langs de vier gemeenten. De jury kiest ook drie winnaars uit. Zij ontvangen een speelgoed- of gamesbon van 50, 100 of 150 euro.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op: herindelingswebsite.