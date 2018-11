Foto’s van je mobiel of pc in een prachtig, uniek fotoalbum? Kiek regelt het voor je

Fotoalbum ontwerp Kiek

RODEN – We doen het allemaal: foto’s maken met onze smartphone. Handig om waardevolle momenten snel vast te leggen, want altijd op zak toch? Maar dan komt het. Voor je het in de gaten hebt staan er honderden foto’s op je mobiel, pc of laptop. Foto’s die je er eigenlijk af moet halen om ze af te drukken in een mooi album. En dat blijft er in de meeste gevallen bij. Want; een tijdrovend klusje, te weinig kennis of software dat niet matcht. Herkenbaar? Sjoukje Boiten heeft de oplossing. Met haar Fotoalbum ontwerp Kiek legt ze jouw foto’s vast in een schitterend persoonlijk fotoalbum.

Niets fijners dan met een fotoboek op de bank herinneringen ophalen. Herinneringen aan een fantastische reis, trouwfeest of de geboorte van je kindje. Alsof je alles opnieuw beleeft. Tastbare persoonlijke herinneringen zijn onbetaalbaar. Al jarenlang maakte Sjoukje naast haar baan als marketeer fotoalbums voor familie en vrienden. Daar kreeg ze zóveel complimenten over, dat ze besloot er haar werk van te maken. “Ik heb een businessplan gemaakt, marktonderzoek laten uitvoeren en daarna heb ik de stap gewaagd om voor mezelf te beginnen.” Met succes. Hoewel Sjoukje nog maar vanaf juli aan de slag is met haar eigen bureau, heeft ze al verscheidene opdrachten. “Het ‘omtoveren’ van een stapel foto’s tot een prachtig album is wat ik het allerliefst doe. Ik maak gebruik van professionele software waarmee ik de albums handmatig vul. De mogelijkheden zijn eindeloos. Van tevoren bespreek ik de wensen met de klant, dat kan telefonisch, per mail of in een persoonlijk gesprek. Voor alles geldt: maatwerk. Automatisch vullen en standaard opmaak doe ik niet aan. Wanneer het album klaar is krijgt de opdrachtgever het digitaal in proef te zien. Mocht er iets gewijzigd moeten worden, is dat geen enkel probleem. Wanneer het album helemaal naar wens is gaat het naar de drukker.”

Foto’s aanleveren kan op verschillende manieren: onder andere middels een usb-stick of via WeTransfer. “Natuurlijk kan het best een drempel zijn om privéfoto’s te delen. Daarom is vertrouwen en discretie ongelooflijk belangrijk. Zodra het album klaar is worden de foto’s verwijderd.”

Wil jij de foto’s op je telefoon of pc ook graag in een prachtig boekwerk? Even bellen met Fotoalbum ontwerp Kiek: 06-518 877 30. Meer informatie is te vinden op de website: www.fotoalbumontwerp-kiek.com.

Tip: Zoekt u nog een origineel cadeau voor de feestdagen? Koop een cadeaubon van Fotoalbum ontwerp Kiek, voor een uniek fotoalbum op maat!