Frans Mulder van PURPER in Theater de Winsinghhof  

RODEN – Frans Mulder van theatergroep PURPER donderdag 15 maart te zien in Theater de Winsinghhof in Roden

Het is alsof je bij hem thuis tussen de schuifdeuren zit, zo intiem en zonder enige opsmuk vertelt Frans Mulder, bekend van theatergroep PURPER, met veel humor en zelfspot over de ups, downs, tops en flops in zijn professionele maar ook persoonlijk leven. Daarnaast zingt hij een aantal van zijn mooiste liedjes.

Mulder werd bekend van de succesvolle theatergroep Purper en schrijft zijn hele leven al liedjes. Hij schreef conferences en sketches voor Simone Kleinsma, Angela Groothuizen, Karin Bloemen, Gerrie van der Klei, Adèle Bloemendaal en Willem Nijholt. Ook werd hij genomineerd voor de Annie M.G. Schmidtprijs (2015-2016) voor het lied ‘Wonderlijk’ uit ‘Simone!’, de theatershow van Simone Kleinsma.

Het concert zal om 20:15 beginnen. Kaarten kosten 20,50 euro en zijn te koop via www.theatterroden.nl.