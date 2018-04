Franse veteranen bezoeken Huis ter Heide

HUIS TER HEIDE – Twee Franse oorlogsveteranen hebben afgelopen weekend een bezoek gebracht aan enkele monumenten in de regio. Eén daarvan was het oorlogsmonument in Huis ter Heide, waar de veteranen zaterdag een bezoek brachten. De veteranen zijn uitgenodigd door de Stichting Herdenking Franse Parachutisten. Burgemeester Klaas Smid legde bloemen bij het monument en deed een woordje.

De veteranen, Marc Loi en Maurice le Noury, brachten een saluut aan het oorlogsmonument.