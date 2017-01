Fris en fruitig het nieuwe jaar in

EEN – Ook de zesde editie van de Nieuwjaarsduik bij het Ronostrand was weer een schot in de roos. Weer meer mensen waagden zich zondagmiddag in het koude water om zo fris en fruitig aan het nieuwe jaar te beginnen. Er was weer volop vertier en net als voorgaande jaren ging de complete opbrengst naar de Werkgroep Tsjernobyl, die tekende voor de vlekkeloze organisatie. Ook nu deden zich er geen ongelukken voor, al voelden bepaalde mensen zich voor en na de duik niet meteen fris en fruitig. Dat had echter vooral te maken met de nacht voorafgaand aan de koele duik…