Froukje Neef verrast in de Hoprank

PEIZE – Dat mevrouw Froukje Neef uit Peize is benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau was al bekend. Afgelopen week werd het lintje echter persoonlijk opgespeld door burgemeester Klaas Smid. En welke plek leent zich daar nou beter voor dan de Hoprank? Al ruim vijftien jaar is zij vrijwillig actief voor de bewoners aldaar en ondersteunt ze bij handenarbeid, bloemschikken en Komesan. Door de vrijwilligerscoördinator van de Hoprank wordt zij dan ook beschreven als een iemand die altijd aan een ander denkt, voor iedereen klaar staat en heel bescheiden en discreet te werk gaat. Naast haar vrijwilligerswerk bij de Hoprank, zet zij zich belangeloos in voor het Rode Kruis afdeling Noordenveld. Hier coördineert zij vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking.

Al met al was het slechts een kwestie van tijd voor mevrouw Neef Koninklijk zou worden onderscheiden. Aan burgemeester Smid de eervolle taak om het lintje te overhandigen. Weer een zeer gewaardeerd Lid in de Orde van Oranje Nassau erbij!