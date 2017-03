LEEK – De G-Stars van Bowlingleague Leek Tolbert hebben zondag in Assen de voorronde gespeeld voor het NK G-bowlen in Almere. Jeroen Logtmeijer en Thijs Bos werden eerste in hun categorie en zijn rechtstreeks geplaatst. Arnoud Aldershof, Jeroen Bos en Tineke van de Lageweg werden derde en krijgen binnenkort van de bowlingbond te horen of ze alsnog geplaatst zijn.