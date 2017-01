Gala: veel doelpunten, veel publiek, weinig verrassingen

‘Kanonnenvoer’ SV Haulerwijk (za) toch naar tweede ronde

LEEK – De eerste ronde is gespeeld. Grote verrassingen hebben zich niet voorgedaan op het Leekster Voetbalgala. Het was redelijk voorspelbaar. De verschillen groot. De favorieten hebben zich geplaatst voor de tweede ronde. Eén uitzondering: Haulerwijk (za), dat met een doelsaldo van 6 voor en 23 tegen toch wist te plaatsen. ONR haalde de laatste zestien maar net.

Naast veel doelpunten ook veel publiek. Met name woensdag en vrijdag kwamen er veel toeschouwers naar het Sportcentrum. Zij zagen De Griffioen als winnaar van Poule E, voor Opende en ONR dat weer bitter teleurstelde. De Rodenaren blameerden zich onder andere door een 5-1 nederlaag tegen De Wilper Boys en lieten een gelijkspel tegen Opende op het eind nog lopen: 1-2. “Het gaat niet best”, verwoordde Harm Gritter dan ook. ONR in de wachtkamer dus. Pas een dag later werd bekend dat de Roners zich alsnog hebben geplaatst. Zevenhuizen, dat uit het B-toernooi doordrong, kwam in dit veld tekort. Al kan het toernooi voor de rood-zwarten niet meer stuk, want de Olle Streek-club speelt wel de finale van het B-toernooi, tegen TLC. Marum was ongenaakbaar in Poule H. TLC, de club afkomstig uit het B-toernooi, werd knap tweede. Meest interessante wedstrijd was Marum-TLC. Tom Boezerooy maakte met drie doelpunten al snel het verschil. Het werd 3-1. Grijpskerk en Niekerk behaalden slechts vier punten. HFC’15 (zon), dat toch al niet op sterkte kwam, werd te licht bevonden. Het zaterdagteam van HFC’15 was wel de sterkste en won alle poulewedstrijden in G. De kaarten waren hier al vroeg geschud. Aduard 2000 eindigde als tweede. Nieuw-Roden maakte serieus kans op de tweede plaats, maar redden het uiteindelijk zelfs als nummer drie niet. Nieuw-Roden moest in de laatste wedstrijd winnen van het al geplaatste HFC. Hossein Roghani stak er een stokje voor: 1-0. De Noordenvelders wonnen wel de burenruzie van SVMH. Meervoudig beste keeper van het toernooi Andre Beuker vervulde een glansrol. De routinier die anderhalf jaar niet gekeept had, viel ook op door zijn verre uitgooien, een succesvolle tactiek. Het werd dus geen Koster-show, die na de 2-0 nog wel de 2-1 maakte. SVMH viel zwaar tegen. Al komt de ommekeer na de winterstop, verwacht Theo Amsing. Het zondagteam van SV Haulerwijk kwam er niet aan te pas. DIO Oosterwolde maakte indruk in Poule H. Dit aan de hand van topscorer Sjors Otten. SVZ, dat met weinig verwachtingen- trainer is de Leekster Henry Kramer-, maar met een klasserijk team naar Leek kwam, werd tweede. Voor Oerterp dat vorig jaar ook doordrong tot de tweede ronde. Boerakker was superieur in Poule I. Boerakker had het alleen moeilijk tegen VAKO, dat tweede werd. De geel-zwarten met Harke Kalfsbeek in de gelederen maakten gehakt van RWF (10-0) en Haulerwijk (za) was ook kanonnenvoer: 13-0. Overigens scoorde Daniël Jonker van Boerakker de 500ste van het toernooi. SV Haulerwijk plaatste zich toch met zes punten en een doelsaldo van -17!. VEV’67 was zoals verwacht de beste van Groep J. De Leeksters wonnen alle duels. Ook niet verrassend de tweede plek van FC Grootegast, dat kwaliteit heeft ingeleverd. Peize en GOMOS streden om de derde plaats. Het onderlinge treffen was typerend. Beide ploegen hebben moeite met scoren. Lang bleef het 0-0. GOMOS had pech met twee inzetten tegen de paal. Peize streek uiteindelijk met de eer: 1-2. GOMOS dat vorig jaar wel de eerste ronde overleefde, is naar huis. In de laatste wedstrijd wist Peize het Grootegast ook bijzonder lastig te maken, maar verloor wel.

Van de 16 geplaatste clubs liefst tien clubs die er vorig jaar ook stonden. Toen ook nog met Roden, dat de voorkeur gaf aan het nietszeggende toernooi in Gieten. Ook Actief meldde zich niet aan. Zoals bekend mag Pelikaan S nog altijd niet meedoen.

Voor de pouleindeling van de tweede ronde: www.lvgala.nl