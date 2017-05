Galerie Huis ter Heide opent met enorme diversiteit

HUIS TER HEIDE – Zondag 7 mei is de nieuwe expositie voor de maanden mei en juni van Galerie Huis ter Heide geopend. Peter Bes werd als nieuw lid van het kunstenaarscollectief welkom geheten.Met een korte toelichting van de gastkunstenaars op hun werk werd de expositie geopend. Door de vele bezoekers was de grote diversiteit en de hoge kwaliteit van de kunstwerken reden voor het geven van veel complimenten.De tentoonstelling loopt nog tot en met zondag 25 juni. Het werk in de Galerie omvat fotografie, schilderijen, sieraden, glaskunst, beelden en keramiek.

De gasten in de maanden mei en juni: Daphne Oosterlaan, Peter Holman, Lida Dijkstra – Pastoor en Wilma Hoebee. Het werk van Daphne wordt gekenmerkt door gestileerde grafische vormen, waarbij kleurgebruik en contouren een belangrijke rol spelen. Het zijn de dagelijkse taferelen geschilderd in vrolijke kleuren, die de kijker doen glimlachen. Inspiratie komt veelal uit de natuur, van foto’s en vakanties naar Scandinavië.

Peter Holman houdt zich bezig met beeldende kunst. Opgeslagen impressies en beelden uit een, soms grijs verleden krijgen vorm in het hier en nu. Peter word uitgedaagd om dit proces met verschillende materialen aan te gaan, brons is voor hem erg vertrouwd en voelt als een tweede huid. Naast brons werkt Peter met diverse andere materialen. De tegenstellingen en eigenschappen er van dwingen hem om grenzen op te zoeken en te verleggen.

Lida Dijkstra – Pastoor werkt al vanaf 2004 met glas. De techniek die zij gebruikt, heet glasfusing. De kunstwerken die zij maakt zijn duidelijk van haar hand. De thema’s zijn: bloemenvelden, glazen stadjes, abstracte glasobjecten en zijn zeer kleurrijk en verfijnd. Aan inspiratie ontbreekt het nooit. Door de jaren heen veranderen de werken steeds en ieder kunstwerk is uniek.

De essentie van het werk van Wilma Hoebee is de natuur, de plek van mens en dier in de natuurlijke orde.De natuur heeft voor ieder schepsel haar eigen logische ontwerp, dat tot uitdrukking komt in de door Wilma gebeeldhouwde vormen. Zij weet als geen ander haar vogels en andere dieren hun eigen persoonlijke uitstraling te geven.