Gambiamarkt voor bouw van een school

VEENHUIZEN – Op zaterdag 2 juni is er op het grasveld voor het Gevangenismuseum een markt voor het goede doel. Initiatiefnemers zijn Siny Vos en Pieter Hiemstra (foto). Het goede doel is de bouw van een school in Gambia. De markt voor Gambia valt samen met de Bajesdag van het Gevangenismuseum. ‘En het leuke is,’ zegt Siny Vos. ‘Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld komt ook. Dat doet ons goed.’

De markt is groots van opzet en kent meer dan 15 kramen. ‘Lokale producten, Maallust en Kaaslust doen mee, Lokaal Verhaal is open, er is een boekenmarkt, we verkopen ijsco’s, tweedehands spullen, kleding, er komt een slager, we verkopen bloemen en er is veel meer. Allemaal hebben ze toegezegd het goede doel te ondersteunen. De eigenlijke paraplu van de organisatie is Stichting De Regenboog voor Gambia waar wij als vrijwilligers ook onder vallen. Wij doen dit omdat we de mensen in Gambia hiermee ontzettend goed kunnen helpen. Een school waar de kinderen kunnen leren geeft hen een toekomst, daar willen wij ons voor inzetten,’ laat Pieter Hiemstra weten.

De markt op zaterdag 2 juni is van 10.00 tot 17.00 uur. De organisatoren hopen veel geld op te halen voor het goede doel. Wie nog tafels over heeft of marktkramen wil schenken mag zich ook bij het tweetal melden. ‘Er zijn al veel mooie toezeggingen,’ aldus Siny Vos. ‘We hebben al een aantal kramen, er komen tenten en er is onderdak indien het slecht weer is. Vooral ook de samenwerking met het Gevangenismuseum is geslaagd. Het is mooi dat het op deze Bajesdag kan. Zo versterken wij elkaar. Er is ook een toezegging van een jambe speler. Zo komen we die dag echt in Afrikaanse sferen.’

Gambia ligt op het uiterste westpunt van Afrika en is een arm land. In februari zijn beiden uit Veenhuizen al eens afgereisd en hebben daar de opening van een noodhospitaal meegemaakt. Ook daarvoor hebben zij geld ingezameld. Nu dan is het goede doel de bouw van een school voor kinderen uit het land. Kijk ook op www.deregenboogvoorgambia.nl.