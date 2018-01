Gasopslag Langelo opgenomen in Gronings schadeprotocol

LANGELO/GRONINGEN – Inwoners die in de buurt van Langelo wonen kunnen, net als de inwoners van Groningen, aanspraak maken op aardbevingsschade. Dit komt voort uit een eis van het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging, die erop stonden dat het schadeprotocol niet ‘begrensd’ zou worden. Hierdoor worden inwoners in Langelo en omstreken nu dus ook opgenomen in het schadeprotocol.

Via Twitter reageerde burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld verheugd op het bericht.