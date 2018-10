‘Gasten kunnen hier lekker eten of lunchen, maar ook de krant doornemen aan de stamtafel’

NORG – Wat is er fijner dan een heerlijk hapje buiten de deur te eten? En dan ook nog eens in gezellige, gemoedelijke omgeving waar je je onmiddellijk thuis voelt? Dat je bediend wordt door vriendelijk personeel die weten hoe ze hun gasten in de watten moeten leggen. Dat begrijpen ze bij Hotel Karsten in Norg maar al te goed. Het fraai gelegen hotel aan de Brink in Norg is al tientallen jaren een geliefd adresje van mensen die gek zijn op lekker eten, gezellig borrelen bij het haardvuur of gewoon even een kaartje willen leggen. In maart wisselde het hotel van eigenaar. Freddy de Vries nam de zaak samen met zijn partner Evelyn over. Voor Freddy een droom die uitkwam.

Een uniek hotel met meer dan 100 jaar historie. Een zaak met trouwe vaste gasten die overal vandaan komen. Uit Nederland, maar ook daarbuiten, weet Freddy inmiddels. De voltallige selectie van FC Groningen bivakkeerde er onlangs een hele week. Begrijpelijk. De sfeer is er gemoedelijk, de keuken goed en de bediening voortreffelijk. “Ik werkte ruim 22 jaar als adviseur in de horeca. Een eigen hotel met restaurant was een lang gekoesterde wens. En wat is er mooier dan dit hotel, met een unieke historie op zo’n prachtige plek? Zo’n kans komt maar een keer voorbij. Toen ik mijn moeder erover vertelde kwam ze met een zwartwit foto van 52 jaar geleden. Ze zat met 4 vriendinnen op het terras van, je raadt het, Hotel Karsten.”

Ontmoetingsplek

Freddy en Evelyn willen Norg en omgeving een fijne plek bieden. Het begin verliep hectisch, tijd voor een ‘social talk’ was er nauwelijks, bekent Freddy. “We werden volledig meegezogen in het drukke hoogseizoen. Nu de rust is teruggekeerd is het tijd om onszelf voor te stellen en te vertellen over onze aantrekkelijke acties. Want díe hebben we”, vertelt Freddy enthousiast. “Nu hebben we alles goed op orde. Het keukenteam staat als een huis, net als de huishouding en de bediening. Vrijwel allemaal door mensen die al heel lang werken bij Karsten. Vertrouwde gezichten die gebleven zijn. Voor ons fijn, maar voor de gasten ook prettig. Hotel Karsten is een echt familiehotel. Veel mensen komen hier met het hele gezin eten of om even gezellig te borrelen. Die klanten koesteren we. We willen onze gasten verzorgen en ontzorgen zodat ze hier tot rust kunnen komen. Mensen kunnen hier lekker eten of lunchen, maar ook de krant doornemen aan de stamtafel. We zien ons hotel een beetje als de huiskamer van Norg, een ontmoetingsplek. En niet onbelangrijk: vanaf 9 oktober hebben we een nieuwe menukaart!”

Wijnproeverijen

Iets wat hoog op het lijstje van Freddy stond: het organiseren van wijnproeverijen. “Ik ben wijnspecialist, al 22 jaar. Vind het leuk om over wijnen te vertellen. Vandaar dat we op drie woensdagavonden een wijnproeverij organiseren. Bij iedere wijn serveren we een passend hapje en ik vertel over de verschillende wijnen. Dat doen we gezellig in onze zithoeken. Reserveren is handig, want per avond is er plaats voor 25 personen.” Wildliefhebbers kunnen genieten van de wild & wijnarrangementen van Hotel Karsten. “Die houden we op drie vrijdagavonden. Een wildproeverij met vier gangen waarbij er bij ieder gerecht een andere wijn wordt geserveerd.”

Kinderen eten gratis

Gezinnen met jonge kinderen zitten helemaal goed bij Karsten. Die eten namelijk tot en met 15 december helemaal voor nop. “Kinderen kunnen kiezen uit alle gerechten van de kinderkaart. Daarmee willen we het voor gezinnen extra aantrekkelijk maken.” Volwassen kunnen tot en met 15 december rekenen op een gratis wijntje bij het voor- én hoofdgerecht.

Feestjes

Heb je iets te vieren? En wil je dat doen in een fijne en rustieke omgeving? Freddy en Evelyn zorgen ervoor dat jouw feest onvergetelijk wordt! In een aparte, intieme zaal kun je samen met je vrienden of familie genieten van een lunch, buffet of diner. Lekker blijven slapen behoort natuurlijk ook tot de opties. Vertel wat je wensen zijn en Hotel Karsten legt jou en je gasten in de watten.

Benieuwd naar wat Hotel Karsten voor jou kan betekenen of wil je zeker zijn van een tafeltje? Gewoon even bellen: 0592 613 484. Tot slot nog een tip: als je met kerst lekker wil dineren, is het slim om alvast te reserveren. Het team van Hotel Karsten verheugt zich op je komst!

Hotel Karsten, Brink 6 Norg. Telefoon: 0592 613 484. Website: hotelkarsten.nl

AANBIEDING

Kinderen eten gratis mee!

Keuze uit de gehele kinderkaart

Geldig voor kinderen tot en met 11 jaar

De actie duurt tot en met 15 december

Reserveren gewenst, info@hotelkarsten.nl of tel.: 0592-613484

AANBIEDING

Wild & Wijnarrangement

Wildproeverij van vier gangen

Bijpassende wijn bij ieder gerecht

Data: vrijdagavond 19 oktober,, 2 november en 16 november

Reserveren gewenst, info@hotelkarsten.nl of tel.: 0592-613484

AANBIEDING

Wijnproeverij