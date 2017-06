Gastouderbureau NL: Ouders kunnen veel besparen op kinderopvang

MARUM – Dat gastouders vaak veel goedkoper zijn dan kinderopvang is geen geheim. “Voor gastouderopvang kunnen ouders maximaal 5,75 euro kinderopvangtoeslag terugvragen bij de belastingdienst”, legt consulente Maaike Janssen uit. “Natuurlijk willen ouders de eigen bijdrage die daar mogelijk overheen komt zoveel mogelijk beperken, maar omdat dan bij het uurtarief van de gastouder weg te halen is ook niet de oplossing.”

Gastouderbureau NL werkt met lage bemiddelingskosten en zorgt er op die manier voor dat de ouders goedkoper uit zijn, terwijl de gastouders meer overhouden. Met onze tarieven zijn wij een van de voordeligste gastouderbureaus van Groningen. Wij hanteren vaste bureaukosten per maand (€29,50 per kind en bij het tweede kind €20,-) Ook deze kosten worden vergoed door de belastingdienst. ”Ouders en gastouders hoeven echter niet bang te zijn dat de financiële besparing ten koste gaat van de ondersteuning van consulente Maaike Janssen. “Als gastouderbureau hebben wij een controlerende functie”, stelt ze. Onze gastouder zijn erkende professionals die voldoen aan de eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, hygiëne en pedagogische vaardigheden. “Wij controleren of gastouders de benodigde papieren hebben, of de veiligheid gewaarborgd is en bijvoorbeeld de EHBO-cursus is bijgehouden. Deze eisen toetsen wij minimaal 2 maal per jaar en dit is inzichtelijk voor de aangesloten ouders.” Als ouder wil je dat je kind wordt opgevangen in een warme en huiselijke omgeving, maar dan moet deze natuurlijk wel aan de voorschriften voldoen. Daar zorgen wij voor.” Tevens ondersteunt en adviseert Maaike gastouders bij de administratie op het gebied van kostenberekening en hulp aan huis bij de aanvraag kinderopvangtoeslag. Toch een ‘zorgenkindje’ voor veel mensen. “Gastouders kunnen de opvanguren bijhouden in een speciale app die aan het eind van de maand alles automatisch optelt en naar de ouders stuurt. Deze kunnen dit controleren en een akkoord geven als alles in orde is.” Een uitstekende service die aangeboden wordt naast het bemiddelen tussen ouders en gastouders. “Het is altijd fijn om de perfecte match te vinden en ouders aan de juiste gastouder te koppelen”, besluit Maaike. “Wij helpen ouders en gastouders graag verder!”

Ben je gastouder en heb je plek of wil je juist starten als gastouder? Neem dan vrijblijvend contact op met Maaike Janssen om de mogelijkheden te bespreken. Ook als je een professionele gastouder zoekt kan je terecht bij de consulente van Gastouderbureau NL. Maaike Janssen kan bereikt worden op telefoonnummer 06-42163386 of via groningen@gobnl.nl. GastouderbureauNL is ook buiten kantoortijden bereikbaar tot 20.00 uur. Meer informatie is te vinden op www.gobnl.nl.