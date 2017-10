GBS de Rank winnaar e-waste race Drenthe

RODEN – Wat wás het spannend vanochtend op GBS de Rank in Roden. De school deed namelijk mee aan een e-waste race wedstrijd waarin leerlingen in 4 weken tijd zo veel mogelijk oude elektrische apparaten moesten verzamelen met de bedoeling ze te recyclen. 9 scholen uit de provincie deden mee. Het werd een spannende nek-aan-nek race tussen de groepen 7 en 8 van ‘t Spectrum uit Peize en de Rank. Om 10 uur kwam het verlossende antwoord; de Rank was dé grote winnaar met maar liefst 7.019 elektronische apparaten. Een verschil van 400 apparaten met nummer 2, ’t Spectrum.

Kinderen trokken met bolderkarren de wijken in om zoveel mogelijk oude computers, beeldschermen, mobiele telefoon, kabels en andere elektrische attributen te verzamelen. En dat resulteerde in een zeecontainer vol oude meuk. De spullen worden gerecycled door Virol, die de container leverede en ook weer op komt halen.