LEEK – Een hele happening in het gehele Westerkwartier: de Westerkwartier Marathon. De organisatie had zich als doel gesteld om het Westerkwartier op een sportieve manier te verbinden. En waarom dan niet door middel van een marathon? Bij het gemeentehuis in Leek werd het startschot verricht, waarna de deelnemers door de gemeenten Leek, Zuidhorn, Grootegast en Marum liepen. Een schitterende marathon, met veel deelnemers, goed weer en natuurlijk een prachtige omgeving.