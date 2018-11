Gedreven ONR maatje te groot voor Boerakker: 6-1

RODEN – ONR had afgelopen zaterdagmiddag op sportpark “Oranje” geen kind aan Boerakker. De gasten krijgen wekelijks veel tegendoelpunten te verwerken en tegen ONR was dat niet anders. In een behoorlijk eenzijdige wedstrijd werd het maar liefst 6-1 voor de ploeg uit Roden. Spits Leon Schievels was, evenals de week daarvoor, met drie doelpunten de grote man. ,,Met name in het begin hadden we weinig te duchten van de tegenstander. We begonnen heel scherp, zetten veel druk en creëerden voldoende kansen om hoger uit te komen dan de 3-0 ruststand”, blikt ONR-trainer Hendrik Timmer vlak na de wedstrijd terug.

Op een druiligere herfstmiddag waren de supporters van ONR en Boerakker zaterdagmiddag niet en masse afgereisd naar sportpark “Oranje”, een mannetje of vijftig, meer publiek was er niet. Beide ploegen kampten voor aanvang van de wedstrijd met een keeperseuvel. Bij Boerakker verving tweede doelman Brian van der Veen de geblesseerde René Slotegraaf, bij ONR mocht Jelle Bouma het doel verdedigen ten faveure van Tarick Kalfsbeek, die eveneens met pijntjes kampte. Gezien de prestaties van beide clubs tot dusverre in de 4e klasse C, Boerakker pakte slechts drie punten uit zes wedstrijden en ONR tien, was de thuisclub vooraf de favoriet. En geheel terecht, zo luidde de conclusie na afloop. ONR was een maatje te groot voor Boerakker.

Vanaf de eerste minuut trok ONR de wedstrijd naar zich toe en werd Boerakker vastgezet. De gasten gaven dusdanig veel ruimte weg, zodat ONR naar harte lust kon combineren, het spel kon verleggen en kansen kon creëren: een kopkans voor Jelmer Fierstra (over), schietkansen voor Leon Schievels (binnenkant van de paal) en Berend Voerman (zijnet). Het was wachten op het eerste doelpunt van de Rodenaren en dat liet niet lang op zich wachten. Na een aanval over de rechterflank werd een schot recht op Boerakker-doelman Brian van der Veer wat onhandig gelost door laatstgenoemde, waarna Leon Schievels er in de rebound als de kippen bij was om in de 13e minuut voor de openingstreffer te tekenen: 1-0.

Een minuut later werd de score verdubbeld. Schievels kwam door op rechts en slingerde de bal voor bij de tweede paal. Sluitpost Brian van der Veer, die in een aantal momenten daarvoor ook al weifelend optrad bij voorzetten, dacht de bal met een zweefduik uit de Roden

Voetbal

lucht te plukken en in veilige haven te loodsen, maar bij zijn val op de grond, loste hij de bal, waarna Sven Buigholt profiteerde en de bal in de korte hoek schoof. Een cadeautje.

ONR ging stug door en stichtte via de aanvallend ingestelde spelers Rik de Boer, Hendrik Rozema, Berend Voerman, Sven Buigholt en Leon Schievels het nodige gevaar. De ploeg kon naar hartenlust het spel bepalen. Boerakker zette daar bar weinig tegenover. Van achteruit trachtte Allard Gritter het spel uiteen te zetten, maar hanteerde te vaak de lange bal en het ontbeerde de gasten creativiteit en stootkracht om een fatsoenlijke aanval op te zetten in de eerste helft. Dat Boerakker in het eerste bedrijf geen enkele keer ONR-doelman Jelle Bouma op de proef stelde, sprak wat dat betreft boekdelen. Ook in defensief opzicht hadden de mannen van trainer Gerke Hoogeveen het niet goed voor elkaar. Bij de 3-0 trapte Sven Buigholt de bal uit een corner eenvoudig naar de geheel ongedekte Hendrik Rozema op de rand van het zestienmetergebied. Rozema knalde de bal vervolgens via de binnenkant van de paal tegen de touwen.

ONR kreeg mogelijkheden om de score voor rust nog verder uit te bouwen, maar faalde in de afwerking. Zo haalde Boerakker-verdediger Kollin Adema een subtiel lobje van Hendrik Rozema, doelman Brian van der Veen was reeds verslagen, nog net voor de doellijn weg. Gelet op het spelbeeld en aantal ONR-kansen mocht Boerakker blij zijn dat het in een uitermate eenzijdige eerste helft slechts tegen een 3-0 achterstand aan keek.

De tweede helft liet in feite hetzelfde spelbeeld zien als voor rust, met dien verstande dat het spel van ONR iets slordiger was en Boerakker iets meer van zich afbeet. Sterker nog: de geelzwarten kregen vlak na rust een uitstekende kans om de wedstrijd zomaar weer enigszins spannend te maken: Stefan Mulder stevende vanaf de rechterkant alleen op doelman Jelle Bouma af, die zijn doel goed verkleinde en de inzet van Mulder keerde. Twee minuten daarna was het over en uit voor Boerakker. Uit een hoekschop kopte Leon Schievels de 4-0 binnen. Luttele minuten werkte Boerakker-verdediger Hans Wilpstra een lage, strakke voorzet van Schievels achter zijn eigen doelman.

De gasten deden in de 61ste minuut nog wat terug. Een kopbal van Willem Pieter Wouda werd in eerste instantie niet echt overtuigend gekeerd door goalie Bouma, in de rebound was Wouda alsnog succesvol. Zo’n twintig minuten voor tijd, de schemer stak reeds de kop op, zette Schievels na goed voorbereidend werk van invaller Emile Wolfis, de 6-1 eindstand op het scorebord. ,,We wilden met minimaal zes doelpunten verschil winnen. Dat is niet gelukt, maar we hebben het gewoon goed gedaan vanmiddag. We wisten dat Boerakker zich zou gaan ingraven. Door het veld breed te houden en veel te bewegen hebben we ze uit elkaar gespeeld. Heel positief”, vindt ONR-trainer Hendrik Timmer.

Boerakker leed niet alleen een nieuwe nederlaag, ook moest de ploeg zes tegendoelpunten incasseren, waardoor het totaal na afgelopen zaterdag op 44 tegendoelpunten staat uit 7 wedstrijden. Een indrukwekkend gemiddelde. Boerakker-trainer Gerke Hoogeveen blijft er nuchter onder: ,,Nee, ik word daar niet moedeloos van. Het is simpelweg een juiste afspiegeling van de verhoudingen. Vooral in de eerste helft speelden we de bal telkens naar de tegenstander. We waren superslecht in balbezit en te slap in de duels. We zijn weggevaagd ”.

ONR – Boerakker 6-1 (3-0)

Leon Schievels 1-0, 14. Sven Buigholt 2-0, 24. Hendrik Rozema 3-0, 52. Leon Schievels 4-0, 54. Hans Wilpstra (eigen doelpunt) 5-0, 61. Willem Pieter Wouda 5-1, 69. Leon Schievels 6-1. Scheidsrechter: A. Traa

ONR: Jelle Bouma, Jesper Roede (65. Emile Wolfis), Jelmer Fierstra, Nick Pathuis, Rens van de Knaap, Sander Ottens, Rik de Boer (71. Dirk Rozema), Hendrik Rozema, Sven Buigholt, Leon Schievels, Berend Voerman (70. Bertrick Nienhuis).

Boerakker: Brian van der Veen, Hans Wilpstra, Allard Gritter (45. Arneld van der Veen), Dennis Suurd, Kollin Adema, Frans de Boer, Maurik de Vries, Chris Leekstra, Lucas Dijk, Willem Pieter Wouda, Jurgen van der Veen (60. Jonathan van der Veen).