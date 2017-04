Geen duidelijkheid over Mensinge

RODEN – Pas over vier weken weet Stichting Landgoed Mensinge waar het aan toe is. Worden de hardere noten gekraakt. Saneren en herorganiseren; daar is iedereen het wel grotendeels over eens. Maar dat ontvlechten, daarover verschillen de meningen. Ontvlechten namelijk, kan op verschillende manieren. Noch het rapport van BMC, en zeker niet wethouder Wekema geven wat dat betreft richting aan. Ontvlecht je gebouw en inhoud en blijft het één stichting, of ontkoppel je Mensinge en de Winsinghhof. De gemeente lijkt voor de tweede optie te gaan, het bestuur van de stichting kiest optie één. Overigens kregen college en wethouder gisteravond in de raadzaal meer kritiek te verwerken dan het stichtingsbestuur. De suggestie dat er oneigenlijk gebruik zou zijn gemaakt van gelden bestemd voor Mensinge Events kon voorzitter Ton Driessen aan de hand van een brief van een ambtenaar eenvoudig weerleggen. Meest kritisch was Anne Doornbos. Overigens lieten verschillende partijen doorschemeren het opnieuw inhuren van een externe deskundige -kosten: vijftig mille- zonde van het geld te vinden. Wellicht dat die deskundige zelfs in het college zit, want ook interim-wethouder Huizinga werd genoemd om als extra deskundige aan tafel bij gemeente en stichtingsbestuur te gaan zitten.