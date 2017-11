‘Geen nummer 58 maar mevrouw Jansen’

Gezondheidscentrum Woldzoom: laagdrempelige en toegankelijke zorg onder één dak

RODEN – Het zal niemand zijn ontgaan: in het nieuwe gezondheidscentrum Woldzoom in Roden kan iedere inwoner van Noordenveld terecht voor zorg. En het prettige is dat veel disciplines zorg onder één dak verenigd zijn. Dat maakt het centrum toegankelijk en laagdrempelig. En bovendien is de cliënt verzekerd van snelle, professionele hulp dankzij de korte lijntjes, volgens huisarts Greidanus en tandarts Martijn Egges die ieder hun eigen praktijk in het centrum hebben. Op 11 november is Woldzoom officieel geopend door Nobelprijswinnaar en scheikundige Ben Feringa en burgemeester Klaas Smid.

De plannen voor een gezondheidscentrum dateren al van jaren geleden. Huisartsenpraktijk Jongepier, Fysiotherapiepraktijk De Boer en Maschewsky, Tandartsenpraktijk Mondzorg Roden Egges en van Baren, de Benu Apotheek en Huisartsenpraktijk Statenwold Greidanus en Hylkema vormen samen een commanditaire vennootschap (CV) en zijn de eigenaren van het pand. Een plan dat tot stand kwam met vallen en opstaan, weten Greidanus en Egges die beide vanaf de bouw van het centrum in 2012 betrokken zijn geweest en voor dit interview het woord voeren namens Woldzoom. Want samen één gezondheidscentrum vormen, vereist vooral heel veel samenwerking. Het plannen maken en het ontwerpen van het centrum was één ding, maar de financiering voor zo’n groot gebouw rondkrijgen was vooral een langdurige en lastige klus. Ook het zoeken van een geschikte locatie was nog best een lastige. We hebben overal gekeken. Totdat we na veel en langdurige gesprekken met de gemeente het centrum op deze locatie mochten en konden bouwen. Ben Feringa (uitvinder van een nano-autootje, grondlegger van de moleculaire nano-techniek, waarmee in de toekomst mogelijk heel gericht medische behandelingen kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld heel selectief en precies een geneesmiddel in het lichaam op de juiste plaats en brengen en gericht zijn werk te laten doen, red.) verwoordde het treffend tijdens de opening. Het belang van goede samenwerking, doorzetten en volhouden om je doel te bereiken en je niet laten frustreren en tegenhouden door tegenvallers op je weg. Ook in zijn vak vereist onderzoek een hoop tijd en gaat gepaard met vallen en opstaan. Zo was de link tussen de absolute wetenschap en de praktijk van het bouwen van een gezondheidscentrum snel gelegd.”

Dat een groot zorgcentrum waar meerder disciplines onder één dak geclusterd zijn de toekomst heeft, daarvan zijn Greidanus en Egges overtuigd In 2006 is het zorgverzekeringsstelsel herzien, de invoer van de basiszorg verzekering en de verplichte zorgverzekering voor iedereen. Zorg voor chronische ziekten en aandoeningen wordt steeds meer georganiseerd in zogenaamde ketenzorg. Huisartspraktijken krijgen er veel taken bij die daarvoor gedaan werden door ziekenhuizen. Ruimtegebrek was de voornaamste drijfveer om te verhuizen, iets dat geldt voor de meeste praktijken in het centrum. De apotheek wilde graag huisartsen aan zich binden. Het werd het begin van een vruchtbare samenwerking. Ons doel is behaald: bereikbare eerstelijnszorg op één plek dat voor iedereen toegankelijk is. Mensen hoeven niet meer van hot naar her. Van de dokter naar de fysio, de tandarts, diëtist of apotheek. Dat is voor niemand prettig en voor ouderen is het al helemaal een ramp. Want onze gemeente vergrijst. Hier kunnen we snel schakelen. We begeleiden ouderen om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden. Hier óf bij mensen thuis. De lijntjes zijn kort. We lopen zo even bij elkaar binnen.”

Inmiddels zit Gezondheidscentrum Woldzoom helemaal vol. Naast de 5 praktijken van de eigenaren hebben zich ook Icare thuiszorg, Huisartsenpraktijk Groen, een diëtistenpraktijk, een psycholoog, een psychiatriepraktijk, een logopedist, een acupuncturist en Interpsy GGZ in het pand gevestigd.

Greidanus verwacht dat zorg in de toekomst nóg meer samenwerking vraagt. “Er wordt steeds meer zorg van de tweede naar de eerste lijn gebracht. Je zult steeds meer specialisaties onder één dak zien. Doorverwijzen naar het ziekenhuis wordt anders, specialisten kunnen ook meer naar de eerstelijn komen en misschien spreekuren bij de huisartspraktijken doen, of zelfs gezamenlijke spreekuren. De opnameduur in het ziekenhuis wordt steeds korter en dit betekent dat er meer verpleegkundige zorg thuis gegeven gaat worden.

Daar gaat het de komende decennia steeds meer naar toe. Maar even voor de duidelijkheid: wij willen geen ziekenhuis worden. De spil in de eerstelijnszorg is de huisarts en die heeft verschillende disciplines om zich heen. De patiënt staat hier op nummer één. Ieder heeft hier z’n eigen winkel met persoonlijke zorg. Geen nummer 58 maar mevrouw Jansen.” Gezondheidscentrum Woldzoom biedt gezamenlijk zorg aan heel wat Rodenaren. Alleen de drie huisartsenpraktijken zijn al goed voor 9.000 cliënten. En dat aantal zal naar verwachting alleen maar groeien.