Geen telefoon en internet, wél chauffeur en bediening

Wonen op de havezate; ultieme relatie en gezinstest

RODEN – Wát een geweldig idee. Een weekendje wonen op havezate Mensinge. Wie wil dat nou niet? Hoewel: kunnen mensen tegenwoordig nog wel zonder hun telefoon? Want het is de bedoeling dat gedurende twee weekenden in april twee gezinnen gaan leven en wonen zoals men dat vroeger ook op de havezate deed. Zonder telefoon dus, geen IPad of tablet en geen laptop op schoot. Wél een vervoersmiddel met chauffeur en bediening. Wel de spanning van het krakende hout in het grote huis. Wel verzorgde diners en lunches én wel het ideale middel om als gezin tot elkaar te komen. Eens weer écht met elkaar te communiceren, te praten. Wie durft dat? Wie durft die ultieme relatietest met partner en kinderen aan? De sleutel ligt bij kinderen tussen de tien en zestien jaar. Met hun opstel kunnen zijn een weekendje havezate winnen.

Onlangs vertelde een meneer uit Peize een bijzonder en eigenlijk schokkend verhaaltje. Bijzonder in alle opzichten. Toen de straat waar hij woonde werd getroffen door een stroomstoring, werd hij min of meer gedwongen het gesprek met zijn vrouw aan te gaan. De televisie deed het immers niet, de telefoon was leeg en kon niet aan de lader. Praten was het enige dat restte. Praten bij kaarslicht. Zijn conclusie? Dat zijn vrouw eigenlijk heel leuk is. Iets anders. Post in de ochtend maar eens bij een willekeurige middelbare school, vlak bij de ingang. Je zult zien dat iedereen met het hoofd naar beneden en de telefoon in de hand binnenkomt. Het wachten is op mensen met een ‘telefoonnek’, zoals ooit ook de muisarm z’n intrede deed. Groeten? Dat gebeurt – als het al gebeurt- via de app. Hoi en goedemorgen lijken uit te sterven.

Je kunt er om lachen, maar de verregaande verslaving die mobiele telefoon heet, drijft gezinnen en mannen en vrouwen uit elkaar. Gecommuniceerd wordt er minder en minder. Kinderen zitten vaak boven, achter de spelcomputer; de telefoon binnen handbereik. Twitter, Facebook; de verversing van de pagina’s gaat 24/7 door. Mensen leven steeds meer in hun eigen wereld. Daarnaast wordt er meer en meer onderzoek gedaan naar het gebruik van de telefoon van en de invloed op kinderen. De straling blijkt vanuit gezondheidsperspectief bekeken niet goed en kinderen slapen behoorlijk minder als ze vlak voor ze geacht worden te gaan slapen nog even met de telefoon bezig zijn. Kortom: hoewel de telefoon en andere moderne digitale apparaten veel voordelen bieden, gaat het in de meeste gevallen ten koste van het sociale aspect.

Toch was dat niet meteen de insteek van Landgoed Mensinge om de havezate gedurende twee weekenden uit te lenen aan gezinnen die er mogen wonen. Aanleiding ligt vooral in het feit in het themajaar dat het tegemoet gaat: ‘Geloven in Mensinge, 500 jaar na Luther’. 500 jaar geleden spijkerde Luther zijn aanklacht tegen de katholieke kerk op de deur van de kerk in Wittenberg. Zijn aanklacht bestond uit 95 stellingen. Ids Dijkstra vergelijkt de kerkdeur van toen met het Twitter van nu. ‘Een mening laat zich volgens mij echter niet vangen in een paar woorden, laat staan in 140 tekens. Of het moet al een ongefundeerde aanklacht, zure gedachte of miskend rechtsgevoel zijn. De kracht van de argumentatie van Luther zat ‘m ook in het aantal stellingen en de onderlinge samenhang, Ach, weet je. Twitter kan best een goede vervanger zijn van de kerkdeur, maar dan wel met minimaal 1400 tekens’, zegt Dijkstra.

De kern van de reformatie betreft de roep om zelf rechtstreeks het geloof te ervaren. Dus geen priesters die vertellen uit een Latijnse Bijbel. ‘Zo moet je wonen op de havezate ook zien. Doorgaans vertellen onze gidsen en rondleiders over hoe men hier vroeger woonde. Veel leuker is om dat zelf te beleven. Zelf te ervaren. We werken dus met de reformatorische inslag: bezoekers gaan zelf op havezate Mensinge wonen en gaan zelf beleven hoe dat was. Dat betekent dus inderdaad geen internet, telefoon en televisie, maar wel bediening en een voertuig met chauffeur. Het betekent eten in de eetkamer, lezen in een andere kamer en de gezelschapsspelletjes kunnen weer uit de kast. De bediening zorgt voor je natje en je droogje. Communiceren, en dan een weekend niet in 140 tekens of met alleen foto’s’, zegt Dijkstra, die erg benieuwd is wie de uitdaging aandurft. De sleutel ligt in handen van kinderen tussen de tien en zestien jaar. In een opstel van 400-650 woorden kunnen zij aangeven hoe ze denken dat het vroeger was om in zo’n groot huis te wonen. De beste twee winnen een weekendje havezate. Ze komen zaterdagmorgen en mogen zondag aan het einde van de middag naar huis. Naar hun telefoon en IPad’, lacht Dijkstra. Op www.mensinge.nl/wonen staat hoe de kinderen hun opstel in kunnen leveren. Dit kan tot 1 maart.

Programma

Het programma en de inhoud van het themajaar is samengesteld door een kleurrijke groep vrijwilligers. De groep bestaat uit denkers die bijzonder zijn omdat elk van hen een opvallend perspectief heeft op de wereld en in het bijzonder op ‘Geloven in Mensinge’. De groep die de expositie en activiteiten samenstelt bestaat uit historicus Vincent Jonkheid, dominee en dichter Chris de Valk, socioloog en filosoof Arnold Veenkamp, rechtsgeleerde Sybrand Rissik, dominee en kunstenaar Paul Marinus Borggreve, kunstenaar Fokko Rijkens en directeur Mensinge, Ids Dijkstra. De festivalagenda bestaat onder meer dus uit wonen op de havezate, een expositie, de Slag om Roden, de komst van verschillende sprekers, een film, een tentoonstelling, een discussieproject, Bijbels koken en knipkunst. Voorts is het de bedoeling ergens in Roden een grote, denkbeeldige deur te plaatsen, waar mensen hun opvattingen en ideeën op mogen spijkeren. Zie ook www.mensinge.nl.