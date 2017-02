Geesienus krijgt postuum Ben Boers Oeuvreprijs

RODEN – Geesienus van Zonneveld kreeg zaterdag de Ben Boers Oeuvreprijs uitgereikt. Of beter: zijn vrouw en dochters want zoals bekend overleed Geesienus vorig jaar. Reint–Jan Auwema reikte de prijs uit en typeerde Van Zonneveld als gedreven, behulpzaam en positief. Als ‘gewoon heel bijzonder’. Van Zonneveld begon zijn bestuurswerkzaamheden voor Het Nationaal Tuigpaardenconcours Norg toen zijn schoonvader, medeoprichter, stopte. Geesienus bleek al snel een voortreffelijk bestuurslid te zijn en mede door zijn geweldige inzet kwam de organisatie tot grote bloei en kreeg het landelijke statuur. Hij was eerst bestuurslid, later werd hij penningmeester om vervolgens bijna vanzelfsprekend de voorzittersrol op zich te nemen. Hij werd in hippische kringen bijzonder gewaardeerd en geroemd, was zeer gedreven maar stond gewoon tussen zijn mede-bestuursleden in. ‘We doen het met elkaar’, zei hij altijd, en daarmee doelde hij zeker ook op zijn lieve vrouw Geertje, zonder wie hij dit allemaal niet had kunnen doen. Van Zonneveld overleed op 10 september 2016. Hij was de man die zorgde voor een schoolbus toen de kleine school in Langelo in 1985 werd opgeheven, die nog steeds actief was voor zijn dorp Langelo, die op handen werd gedragen door zijn werkgever, maar die vooral het Nationaal Concours Hippique in Norg opstuwde tot grote hoogte. Op 29 april 2010 werd hij voor al zijn verdiensten Koninklijk onderscheiden. ‘We vinden het heel dapper en moedig, maar ook ontzettend mooi, dat Geertje samen met Irma en Annelies de prijs in ontvangst nam.’